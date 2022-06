Los votos del PSOE y del PP facilitaron ayer que no prosperase la moción presentada por la concejala no adscrita y militante de Podemos, Isabel Faraldo, conjuntamente con los grupos municipales del BNG y de Marea Atlántica, para la realización de una consulta pública sobre el futuro de los muelles interiores. El PSOE presentó una enmienda a esta moción, que recogía las demandas de la plataforma en Defensa do Común, que modificaba el texto y dejaba fuera este punto esencial del texto, el de la consulta pública.

Los ponentes de la moción no aceptaron esta modificación en el texto propuesta por los socialistas, pero los votos a favor del PSOE y la abstención del PP facilitaron que la propuesta de la consulta pública se quedase fuera de la moción y que se aprobase el texto alterado y, de este modo, evitar el compromiso del Gobierno local de realizar una votación para conocer la opinión de la ciudadanía sobre qué se debe hacer con los muelles interiores una vez que pierdan su actividad portuaria por su traslado a la dársena exterior de punta Langosteira. Finalmente, el texto aprobado contempla la creación de un nuevo marco tanto jurídico como financiero y urbanístico para la reordenación de la fachada marítima, pero no hay acuerdo plenario para la realización de una votación que muestre el posicionamiento de la ciudadanía, tal y como se había aprobado ya durante el anterior mandato, con Marea Atlántica en la Alcaldía. El concejal de Urbanismo, Francisco Dinís Díaz Gallego, defendió que no se realice la consulta pública sobre el futuro de los muelles alegando que las iniciativas desarrolladas en este sentido durante el pasado mandato no había conseguido un gran respaldo y que la participación había sido escasa. Finalizada la votación, la Comisión en Defensa do Común lamentó que los votos de PP y PSOE y “frustrasen algo tan democrático y participativo” como una consulta popular. Defensa do Común recordó, además, que “la participación ciudadana no se circunscribe a pactos de pasillo” ni a “actitudes temerosas a las respuestas de los ciudadanos” e hizo hincapié en que la anterior consulta sobre el futuro de los muelles la puso en marcha esta entidad en colaboración con la asociación vecinal de la Cidade Vella y que, a pesar de los escasos fondos con los que contaron, en ella participaron 700 vecinos del barrio. “La participación real solo será creíble con un ejercicio responsable del poder municipal que evite que lo común siga convirtiéndose en fuente inagotable de plusvalías”, defendió la comisión. En la misma línea se manifestó la portavoz de Marea Atlántica, María García: “Sorprende la aversión de este Gobierno a preguntarle a la ciudadanía”, dijo en su turno de intervención, que aprovechó para recordar que habían sido los vecinos y vecinas los que cuestionaron los convenios de 2004. “Ahora nadie los defiende, pero cuidado, porque siguen en vigor”, alertó García. Para la portavoz del PP, Rosa Gallego, la abstención de su partido se debe a que el acuerdo plenario para que los terrenos sean públicos y de uso público está ya tomado, incluso también existe consenso en que el Estado condone la deuda, y que “solo hay que ejecutarlo”. Incidió también en que será necesario un acuerdo político y consignación de presupuesto para la urbanización del suelo liberado y urgió al Gobierno local a que llegue a un acuerdo con su formación para impulsar estas medidas, ya que tanto Marea Atlántica como BNG anunciaron ya que no apoyarán ninguna iniciativa que implique que el Concello tenga que pagar por los terrenos portuarios liberados. El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, insistió ayer, durante su intervención en la necesidad de que sea la ciudadanía la que se posicione sobre este tema y también en la de la creación de un consorcio para definir el futuro de estos terrenos y evitar su hipoteca. El muelle de la Batería tendrá una noria gigante durante este verano, según informó ayer la Autoridad Portuaria. La empresa coruñesa Camfer solicitó permiso para instalarla durante dos meses, entre finales de junio y finales de agosto. Es, según indica la Autoridad Portuaria, la noria más grande de España, ya que cuenta con 60 metros de altura, con 24 cabinas cerradas y climatizadas. Durante las navidades esta atracción está en el puerto de Barcelona y en veranos anteriores funcionó en Valencia y Bilbao. Sus piezas están, desde ayer, en el muelle de Oza.