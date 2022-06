Formar en Informática, asignatura pendiente

La oferta de trabajos informáticos en la actualidad es más alta que la demanda, pero en las universidades gallegas los demandantes de estudios en Informática superan el número de plazas ofertadas. Este desequilibrio tiene paralelismo con otro que se produce en el ámbito de la formación. Las aulas universitarias —al menos en la facultad de A Coruña— están bien provistas de docentes, no tanto en ciclos educativos inferiores como Secundaria y Formación Profesional, donde la docencia en Informática se encuentra con un alto porcentaje de profesores en listas de sustitución, cuatro de cada diez, que renuncian a impartir clases.

La formación en informática es una asignatura pendiente que en el terreno académico resulta “preocupante”. “Si no somos capaces de cubrir vacantes, estamos mermando la calidad del sistema educativo y los estudios en informática son hoy fundamentales para entender las herramientas que usamos y aplicamos en prácticamente todos los campos de nuestra vida”, advierte el presidente del Colegio Profesional de Ingeniería en Informática de Galicia, Fernando Suárez.

La Consellería de Educación recoge en sus datos del curso que está a punto de finalizar que un 40% de los profesores sustitutos de informática en Secundaria han renunciado a trabajar. Se inscribieron 378 en esta disciplina en la ESO y rechazaron la plaza 156; de los 348 titulados inscritos para impartir informática en los ciclos de FP dijeron que no 142, también cuatro de cada diez. Según el registro de Educación, en estos momentos finales del curso no hay ninguna plaza vacante de profesor en Informática.

Una de las razones que explica que tantos docentes rehusen cubrir una plaza en informática en Secundaria es que las empresas privadas ofrecen mejores condiciones económicas a los profesionales en informática, por lo que aquellos que figuran en las listas de sustitución prefieren ingresar en el mercado laboral antes que impartir clases. En estos casos, además, se advierte “falta de vocación”, aspecto que también apunta Mariano Cabrero, decano de la facultad de Informática en la Universidade da Coruña (UDC). “Quien apuesta por enseñar es que le gusta, que tiene vocación clara, porque la informática es una carrera de fondo larga que necesita dedicación y tiempo”, señala.

Este hilo de preguntas y respuesta que se hace Fernando Suárez explica el contraste entre la oferta y la demanda de puestos de trabajo relacionados con la informática: “¿Por qué no cubrimos todas las plazas en las empresas? Porque no hay suficientes titulados. ¿Por qué no hay suficientes titulados? Porque tenemos un embudo en la entrada que limita el acceso. ¿Por qué no tenemos formadores suficientes en informática? Si voy a cobrar más en una empresa, no voy a formar”.

Suárez defiende en este sentido la necesidad de fomentar “la formación de formadores” con el objetivo claro de realzar la trascendencia de la informática cuando se empieza a estudiar en Secundaria. ¿Cómo? “Transmitiendo la importancia de la informática, que no se trata de aprender ofimática ni a hacer hojas de cálculo, ya que todo eso es una parte muy pequeña. Hay que hacer ver a los niños, a los padres y a los profesores la potencialidad que tiene la informática, su aplicación en nuevos sistemas y servicios. No se trata solo de crear informáticos, sino de que los estudiantes sepan entender las posibilidades que tiene la inteligencia artificial, la robótica o la programación”, responde.

El decano de Informática en la UDC comenta que las competencias digitales adquiridas por los jóvenes hoy en día obliga a iniciar la docencia en la materia desde “niveles superiores”. Cabrero es partidario de la especialización: “El campo de la informática es tan extenso y es tan difícil abarcarlo todo, que es preferible especializarse en un campo para explotar aplicaciones en ingeniería de datos, robótica, inteligencia artificial...”.