Los hosteleros de la Marina se coordinan con la Policía ante el aumento de hurtos

La Asociación de Hosteleros de la Marina se reunió ayer con la subdelegada del Gobierno, María Rivas, y representantes de la Policía Nacional, para trasladarles que han registrado un aumento de hurtos de los que son víctimas sus clientes. De acuerdo con Antón Saez, presidente de la asociación, los policías les explicaron el funcionamiento de una aplicación móvil para hacer denuncias rápidas. Según señala Saez, tras la pandemia ha “aumentado muchísimo” el número de personas que piden en las terrazas de la zona, y, aunque esto es “normal” y no piden que se les expulse, señala que entre ellos hay alguna gente que “viene a robar, y se están produciendo algunos hurtos”. Aunque no tienen constancia de que haya habido incidentes graves o amenazas con armas, hay “gente que reacciona de forma agresiva” cuando no se le da dinero, y Saez señala que los responsables de los locales quieren “coordinarse con los agentes para avisarlos a tiempo y darles los datos” cuando esto ocurra, en especial de cara a la próxima temporada de verano.