La Xunta prevé licitar este mes la pasarela sobre la ría sin acuerdo aún con el Concello

Dos meses después de anunciar la construcción de una pasarela para peatones y ciclistas sobre la ría para conectar A Coruña con Oleiros desde As Xubias hasta la playa de Santa Cristina, la Xunta prevé sacar a concurso en junio la redacción del proyecto y su ejecución de forma simultánea. Este paso se lleva a cabo para “agilizar plazos” para que la intervención pueda ser financiada con fondos europeos Next Generation, pero la obra, que no cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de A Coruña —ni tampoco con el de Oleiros— no podría comenzar hasta que la actuación tuviese los informes vinculantes favorables de Demarcación de Costas y la Consellería de Medio Ambiente.

El Concello coruñés y la Xunta no se han puesto de acuerdo sobre el diseño y la idoneidad de la pasarela, que el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció en la ciudad poco antes de renunciar a la presidencia del Gobierno gallego sin informar antes sobre ningún detalle a la administración local. Ni siquiera coinciden respecto al conocimiento que el Ayuntamiento tiene sobre el proyecto: la alcaldesa comentó ayer que desconoce cómo es la pasarela porque la Xunta no ha citado al Concello para informarle, mientras que fuentes de la Consellería de Infraestruturas señalan que ya hubo el mes pasado una reunión técnica con presencia del edil de Urbanismo en la que se facilitó toda la documentación sobre la pasarela. El Concello rechaza la pasarela de la Xunta a Santa Cristina: "Ni ahí ni así" La previsión de la Xunta es que la pasarela, diseñada por Fundación Ingeniería Civil de Galicia y de 800 metros de longitud, comience a contruirse el próximo año, siempre que reciba la aprobación de Costas y de Medio Ambiente; también podría ser sometida a la valoración de otros organismos, que emitirían informes de carácter no vinculante. Calcula una inversión de ocho millones de euros. El Gobierno gallego asume que aunque el Consello de la Xunta puede ignorar informes en contra emitidos por otras administraciones distintas a la estatal y la autonómica, como los ayuntamientos, y dar luz verde a la infraestructura, el plan tiene que estar avalado por Costas de forma obligatoria. Esto permitiría seguir adelante con el proyecto; de lo contrario,tendría que ser reformulado. El Concello se opone a la ubicación de la pasarela y, sobre todo, protesta porque la Xunta no le consultó el proyecto previamente. En la misma línea se manifestó el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane. Ingenieros, arquitectos y urbanistas cuestionan aspectos técnicos. O Parrote, ‘nueva’ zona de baño este verano A Coruña tendrá este verano, desde el 15 de junio, una zona habilitada para el baño nueva: O Parrote. Se trata de una superficie acotada con balizas de 150 por 50 metros delante de las instalaciones de La Solana que en realidad ya utilizan para bañarse algunas personas todos los días, pese a que una señal de la Autoridad Portuaria lo prohíbe. El baño estará oficialmente permitido hasta el próximo 15 de septiembre, cuando finalice la temporada del baño, y el balizamiento se retirará los meses de noviembre y diciembre para que esa zona acotada pueda ser usada por los mariscadores. La Dirección Xeral de Saúde Pública incluirá O Parrote en el programa de vigilancia sanitaria de las zonas de baño de Galicia con la misma categoría que las de las playas de la ciudad.