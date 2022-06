Definición: s. f. Imposto destinado á obtención de fondos para a conservación do patrimonio ambiental, que grava as actividades que teñen repercusión sobre o medio natural. NOTA: esta verba non figura (aínda) no dicionario da RAG, pero si no dicionario online DiGalego, de onde provén a definición aquí fornecida.

Palabras e expresións relacionadas: Imposto: cantidade que o cidadán paga ao Estado ou a outro organismo da Administración pública para contribuír ao seu presuposto. Compensar: equilibrar co efecto dunha cousa o efecto contrario doutra, ou ben dar a alguén algo por algún dano que se lle causou. Estas acepcións aparecen no dicionario da RAG.

Cal é a súa importancia no ámbito do naturalismo? a idea de ecotaxa relaciónase a miúdo co economista inglés Arthur Cecil Pigou (1877–1959) quen, na súa obra de 1920 The Economics of Welfare (A economía do benestar), afirma que os industrialistas procuran só as súas propias marxes de beneficio privadas, sen ter unha translación das mesmas á sociedade. Os impostos suxeridos por Pigou (“pigouvianos”) corrixirían esta eiva, clasificable dentro dos chamados fallos de mercado. No caso que nos ocupa, unha ecotaxa (imposto pigouviano) créase para corrixir, por exemplo, o impacto da contaminación (fallo de mercado). A formulación e aplicación das diferentes ecotaxas derivan xeralmente da presión cidadá.

Así, os colectivos ambientalistas de mediados do século XX lograron elevar ao debate público as compensacións ambientais para paliar a degradación do medio natural en nome dun malentendido progreso. Unha das reaccións oficiais máis temperás a este movemento cidadán foi o Cumio da Terra de Estocolmo, celebrado na capital sueca o 5 de xuño de 1972 (por tanto, hai exactamente medio século). As compensacións ambientais por actividades económicas insostibles estiveron implícitas mesmo na declaración de principios deste Cumio —por exemplo nos principios 9 e 22—. Entendendo as ecotaxas como impostos ou taxas turísticas instauradas por entes públicos (esencialmente concellos, comunidades autónomas e estados), recoñécese implicitamente o fracaso dos mercados libres na mitigación dos impactos ambientais ligados ás súas actividades.

Por que está en voga esta palabra?: no ano 1999 o Goberno das illas Baleares estableceu unha ecotaxa dun euro por persoa e día que debería ser pagada polos turistas que chegaran ao arquipélago, e que compensaría o dano ambiental da chamada turistificación. Duramente criticada pola oposición, por suporse contraria aos intereses económicos, foi abolida en 2003 co cambio de goberno. Máis recentemente, varios países da Unión Europea e o Canadá introduciron diferenciacións dentro das taxas de rexistro dos vehículos de motor para incentivar a compra de modelos de coches máis “limpos” ambientalmente. No caso español, aqueles modelos con menores emisións de dióxido de carbono por quilómetro (CO2/km) teñen taxas de matriculación menores, ao contrario que todoterreos (4x4) e todocamiños (SUV), máis contaminantes en xeral.O gravame das bolsas de plástico é outro exemplo de ecotaxa xeralizada na Unión Europea: no caso de Irlanda, a instauración dun imposto de 0,15 euros€ por bolsa en 2001, que subiu a 0,22€ en 2007, reduciu a porcentaxe destes plásticos no volume total de residuos desde un 5% en 2001 a un 0,13% en 2015, segundo datos da Oficina Europea de Medio Ambiente. En relación con isto, na quinta sesión da Asemblea das Nacións Unidas para o Medio Ambiente (UNEA-5.2), celebrada recentemente en Nairobi (Kenia) coa participación de 175 países, houbo unha resolución histórica para acabar coa contaminación por plásticos e forxar un acordo internacional xuridicamente vinculante para 2024.