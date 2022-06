Ahorrar energía para ayudar al bolsillo y al planeta

No hay mejor manera para querer cuidar y preservar algo que conocerlo, así que, antes de agobiarse por cómo reducir la huella ecológica es importante aprender a valorar lo que hay en el entorno, sus espacios verdes, descubrir lugares y saber qué especies viven en ellos. “Algo tan fácil como desconectar un rato del móvil o apagar el ordenador para dar un paseo o leer un libro ya ayuda”, explica el responsable de proyectos y actividades del Grupo Naturalista Hábitat, Andrés Pereira, que explica que hay pequeñas acciones diarias que no salvarán el planeta, pero sí ayudarán a no empeorarlo.

Para Pereira, una de las cosas más importantes para cuidar el medio ambiente en el día a día es hacer un consumo consciente y responsable y eso implica pensar antes de comprar y hacerlo “como lo haría nuestra abuela”. Es decir, adquirir productos de proximidad siempre que sea posible, con nuestra cesta o bolsa y, tanto con la ropa como con la tecnología, apostar por productos sostenibles y duraderos. “Tiramos mucha comida y no desperdiciar alimentos es algo que podemos cambiar. Otra vez, hacerlo como lo haría nuestra abuela: si hay sobras, se hacen croquetas”, comenta Pereira, que apunta a que separar correctamente la basura en casa también supone un grano de arena: “No nos debe valer de excusa que otras personas no lo harán para hacerlo mal nosotros”. En A Coruña, por ejemplo, se puede reciclar el aceite doméstico, depositándolo en los contenedores de Mulleres Colleiteiras, hay puntos limpios móviles en los barrios y el 010 gestiona la recogida de elementos voluminosos. A la hora de desplazarse, Pereira indica que es importante plantearse el camino de ida y vuelta al trabajo como una oportunidad para hacer deporte, para caminar o ir en bicicleta. “Algunas veces hacemos grandes viajes en avión y no conocemos lo que tenemos cerca y eso también es pensar en el medio ambiente”, resume. Para fomentar el conocimiento y las ganas de cuidar la naturaleza, Pereira recomienda participar en proyectos de voluntariado y en actividades de ciencia urbana, por ejemplo, para reconocer y retirar plantas invasoras y, por supuesto, dejarlo todo más limpio de lo que estaba. Muchos productos tienen un vida mucho más larga que la que les otorgamos. Hay tiendas por toda la ciudad que invitan al usuario a pensar más en el reciclaje, en darle nuevos usos a los envases y hacer compras más conscientes y responsables. Los vecinos ya se empiezan a acostumbrar a acudir a tiendas de segunda mano o a establecimientos en los que adquieren productos a granel y llevan sus propios envases. Como La casa verde, en Pontejos, desde donde Mónica Galán expone que “es posible reducir el uso de envases a un 90%”. Solo es cuestión de proponérselo. “Se puede alargar la vida del envase. Cuando acabas el detergente, no tiras el bote y lo rellenas. Y así con todo, el fregasuelos, el lavavajillas, el quitagrasas...”, comenta. En su tienda hasta tiene “dentífrico en polvo” que vende a granel. Hubo un día en el que Galán se dio cuenta de que el “impacto” sobre el medio ambiente del uso desmedido de los envases es “impresionante”. Cambió el chip. “La cuestión es organizarse. Igual que antes íbamos al supermercado sin bolsa y ahora la llevamos, también podemos tener un solo envase y rellenarlo”, indica. Pero hay más cosas que se pueden hacer desde casa para cuidar el medio ambiente. “Las bolsas del congelador se pueden limpiar y reutilizar y el papel film se puede sustituir por envoltorios de tela con cera de abeja”, propone Galán. Pero no solo los productos de higiene y la alimentación forman parte de este tipo de iniciativas. Las tiendas de segunda mano están llenas de libros, ropa, muebles, discos y juguetes que buscan un nuevo dueño para no acabar en el fondo de un cajón o, peor aún, en la basura. “Cualquier producto puede tener más de una vida. Desde un tenedor a una porcelana hasta un bolígrafo”, detalla Emilio, del Mercadillo de Monte Alto. Abrió su establecimiento hace cinco años y nota que “la gente se ha ido concienciando”. “En los colegios hablan mucho de ecología y se nota. A veces los padres vienen a comprar porque se lo dicen sus hijos”, comenta, como anécdota, y recuerda que esta es “la compra más inteligente” porque “es más barato y se evitan transportes, contenedores, plásticos y papel”. El ingeniero técnico industrial Juan José Álvarez Carril fue director del Instituto Enerxético de Galicia (Inega), al que sigue vinculado, y lleva 35 años trabajando en el sector energético. Ha visto cómo se ha “mejorado y avanzado mucho” en el aislamiento de las viviendas gallegas, una de las claves para ahorrar energía. Aunque, señala, ha sido “más despacio de lo que sería deseable “ y sobre todo por las exigencias normativas. ¿Claves para reducir la huella de carbono en un nuevo edificio? El aislamiento y el uso de energías renovables como la solar. Estas medidas se pueden implantar en edificios ya construidos recubriendo fachadas con paneles exteriores. Otra clave es el “control racional” de las entradas y salidas de aire. “Hay que abrir las ventanas por ventilación”, admite, pero simplemente no haciéndolo “de manera indiscriminada” y evitando que las corrientes disminuyan la temperatura de una habitación en la que esté puesta la calefacción se puede ahorrar energía. Y la elección de unas buenas ventanas ayuda a mejorar el aislamiento, con soluciones que van desde el tradicional doble acristalamiento a otras más exóticas, como la incorporación de gases entre ambos paneles que disminuyan la transmisión de temperatura entre el interior y el exterior. En las instalaciones de calefacción y refrigeración, señala Álvarez Carril, hay un “amplio abanico tecnológico de alto rendimiento”, en el que destacan los equipos que funcionan por aerotermia (bombas de calor que interactúan con el aire) y geotermia (que hacen lo propio con el suelo). Hay equipos con estos sistemas eficientes que permiten tanto calefacción como refrigeración, indica Álvarez Carril, y en los sistemas más tradicionales hay mejoras ahorrativas como las calderas de condensación, en el caso del gas, o las calderas y estufas de pellets, que funcionan con madera. En iluminación, las bombillas led logran “ahorros de un 70%”. Y al comprar un nuevo electrodoméstico recomienda fijarse en la etiqueta de eficiencia energética que los clasifica desde A+++ hasta G. “Se traducirá en ahorro energético y por tanto económico”, resalta, aunque insiste en que el primero es el más importante y hay que adquirir la “cultura” de valorarlo.