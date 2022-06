Una iniciativa para recoger aceite usado

“La era de la re-generación”. Este mensaje encabeza la página web la plataforma coruñesa WE Sustainability, activa desde 2009. “Concienciamos y formamos a las personas respecto al impacto continuo en el medio ambiente, y lo hacemos a través de acciones, con el fin de fomentar y promover la incorporación de nuevos hábitos”. El propósito no puede quedar más claro. Limpieza de playas, cuantificación de residuos, reciclaje, jornadas de voluntariado social, mesas redondas: estas son las acciones.

Más de mil voluntarios participaron en 2021 en la limpieza de más de un centenar de arenales, de donde se retiraron 1.500 kilogramos de basura, más de 500 transformados. Hubo doce charlas, 16 talleres y cinco jornadas de voluntariado. Para este año el programa de WE es muy completo: hasta mayo se han realizado 19 limpiezas en Riazor, Orzán, Bens, O Portiño, Santa Cristina y Samil y siete talleres; hasta diciembre están previstas participaciones en jornadas deportivas, la retirada de suciedad en más playas y actividades en colaboración con Down Coruña, Son do Camiño, Morriña Fest, Resurrection y colegios.

“Hacemos unas 150 limpiezas por año, dos o tres por semana. La evolución es tremenda: en las primeras citas éramos de diez y quince, ahora estamos entre 70 y 100 personas, con asociaciones de la ciudad, colegios, familias…”, cuenta Óscar Vales, cofundador de WE y fundador de la marca de ropa sostenible Vazva. En los últimos años, la plataforma ha consolidado sus iniciativas y fortalecido su relevancia gracias a convenios con colectivos de diversidad funcional, Inditex o el Deportivo, por ejemplo, con el reto firme, recalca Vales, de “educar y concienciar en la reducción y reciclaje de residuos”. Todo aquello que es “fácil de transformar” a continuación se recicla en las máquinas que la propia plataforma tiene; lo que no, va a los contenedores.

WE Sustainability es también socia de Mar de Fábula, entidad medioambiental con sede en Camelle con la que participa en el proyecto A Casa no Alto, un edificio en lo alto del pueblo que se convertirá en taller de promoción artística, ambiental y cultural a través de artículos recogidos del mar, además de residencia de artistas.

A Coruña es la ciudad que registra, con diferencia, un mayor volumen de tráfico de entrada y salida de vehículos particulares con respecto al resto de ciudades gallegas. Cada día entran en A Coruña una media de 200.000 vehículos, particulares; un hábito que causa verdaderos estragos en el medio ambiente. Desde asociaciones como Mobi-Liza, que trabaja en la ciudad para fomentar métodos de transporte alternativos, proponen soluciones. “Lo ideal sería que los desplazamientos en coche quedasen reducidos a lo meramente imprescindible. Hay muchos trayectos que se pueden sustituir por transporte público, bicicleta o vehículos de movilidad personal. El coche es un modelo ineficiente, contaminante y una de las causas del cambio climático”, defienden desde la asociación.

“Hay muchos trayectos que se pueden sustituir por el autobús. Si no hay más remedio, se puede apostar por trayectos compartidos. La mayoría de los coches que circulan por A Coruña van ocupados por una sola persona”, explican.

En Mobi-Liza hacen su parte, con creces, desde dos proyectos: en primer lugar, la iniciativa Escola da bici, concebida para enseñar a los ciudadanos a montar en bicicleta y circular de forma segura por la ciudad, y, por otra, el taller Reciclos, centrado en la autorreparación de vehículos. “Cualquiera puede acercarse a arreglar su bici. Cuenta con herramientas, materiales y voluntarios que le enseñarán a hacerlo. No se trata de que uno deje su bici para que se la reparen, sino de aprender a hacerlo. Se basa en la reutilización y el reciclaje de piezas”, explican en la entidad, donde aplauden las iniciativas tanto públicas como privadas para fomentar la movilidad alternativa al coche, como la instalación progresiva de estaciones de BiciCoruña en distintos barrios de la ciudad o el servicio de préstamo de motos eléctricas, que ayuda a aligerar el tráfico urbano.

“Se mejoró muchísimo en la última década: los carriles bici ya no se conciben solo para ocio, van a los centros de trabajo, a los polígonos y a los barrios más allá del paseo marítimo, tienen un propósito más funcional. Las nuevas bicis eléctricas serán un impulso brutal. En lo tocante a BiciCoruña, pasamos de 23 estaciones a 54 en los últimos años. Hay avances, pero siempre se puede mejorar”, valoran.

Hay iniciativas que marcan un antes y un después en la protección del medio ambiente. En ese grupo se encuentra Mulleres Colleiteiras, la iniciativa que Arquitectura Sen Fronteiras, con el apoyo de EDAR Bens, creó en 2016 con un doble objetivo: recoger aceite doméstico usado para su reutilización y dar trabajo a muchas mujeres que residían en los asentamientos chabolistas de la ciudad. Seis años después, el proyecto continúa y no para de crecer. El año pasado, este grupo recolectó 219.925 kilos de aceite para su valorización y reutilización como combustible. Se trata de un residuo altamente contaminante, por lo que es importante que no acabe en la basura y, mucho menos, en el desagüe. Los contenedores naranjas ya se extienden por casi toda la ciudad, facilitando que los vecinos depositen sus recipientes. ¿Y después? Mulleres Colleiteiras traslada este material a la nave de Iñás, donde se separa el aceite mineral de motor del vegetal en una mesa, como parte inicial de un tratamiento que termina con un aceite 95% puro apto para la fabricación de biocombustible.

Pero A Coruña ha tenido más iniciativas de este tipo que no pasan desapercibidas. De hecho, el primer autobús público movido con biometano de España comenzó a circular en esta ciudad en 2019. De esta forma, el gas biometano que se produce durante el proceso de depuración de las aguas residuales de la EDAR Bens ayuda a mover el vehículo. Fecales que se convierten en energía, lo que, además, supone la disminución de toneladas de contaminación al año.

También desde la depuradora de Bens avisan constantemente de la importancia de arrojar residuos de higiene íntima y aseo a la basura y no al inodoro o por la calle. Mascarillas, compresas, algodones o toallitas desmaquillantes llegan a la depuradora provocando atascos pero, además, son productos de alto poder contaminente y que pueden acabar en el mar. Existen campañas de sensibilización pero es importante que cada persona aporte su granito de arena y piense antes de tirar. Lo mismo ocurre con las colillas, que tienen que acabar en el cenicero, no en la acera.