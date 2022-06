Thiambou Samb, actor, ‘youtuber’ y activista: “Entrar al metro y que alguien se cambie de sitio duele más que el viaje en patera”

Thiambou Samb, conocido como Thimbo desde su llegada a España, se subió a una patera con otras 138 personas para buscar una oportunidad muy lejos de casa. Tras cuatro intentos, lo logró. Pero salir de Senegal no era lo único que buscaba. Para ser feliz necesitaba dedicarse a la interpretación. Eso también lo logró. Es actor y ha formado parte de producciones como la serie Antidisturbios. Visitó A Coruña para presentar su obra El sueño es vida, en la que plasma su historia.

¿En qué momento decidió llevar su vida al teatro?

Puedo decir que la idea de la obra nació hace más de cinco años, pero no tenía con quién hacerlo. Hasta que me mudé a Madrid y ahí conocí a Moisés Mato, fundador y director de la compañía Sin Papeles. Hicimos una pieza y, al terminarla, hablé con él y le dije “me gustaría hacer una obra para contar mi historia”. Él me dejó claro que mi historia ya se sabía, pero se le ocurrió hacer un diálogo entre los dos. Un día me dio un texto que decía “Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi”. Y digo, ¿esto qué es? Y me dijo: “Esta es tu historia. Tu historia es mi historia, simplemente hay que parar pensar que nuestros poetas han escrito un montón de cosas sobre ti”.

¿Cómo se inició en el teatro y cuándo decidió que su vida seguiría en España y no en Senegal?

Hago teatro desde pequeño, porque mi madre era actriz y mi abuela, cantante. Me llevaban a los ensayos. Empecé a actuar pero también era pescador, porque era lo que me daba dinero. Con 17 años, vi que los barcos de Occidente venían a nuestros mares y se llevaban nuestros peces. Ahí decidí coger la patera para venir aquí. Después de cuatro intentos, llegué a España. Después de mucho tiempo, decidí estudiar Interpretación y seguir mi camino como actor. Sinceramente, lo único que me hace feliz es actuar, estar delante de una cámara o en un escenario.

¿Lo más difícil es subirse a la patera o instalarse en el nuevo destino?

Lo más difícil no es el viaje en patera, lo más difícil es llegar a un país que no conoces y que no sabes el idioma y te cogen y te meten en la cárcel porque eres inmigrante, pobre o negro. Luego te sueltan y te tienes que buscar la vida. Y no paran de decirte “negro de mierda, vete a tu país” o te miran mal. Entras al metro y alguien se cambia de sitio. Eso duele más que el viaje porque estás con personas humanas que no te ven como un humano.

¿Ha vivido muchos episodios racistas?

Sí, muchísimos. Vas a un casting y te dicen “necesitamos gente blanca”. Pero el papel que buscan es para hacer de abogado y eso lo puedo hacer yo. Eso duele. En las negociaciones, tu representante siempre intenta pagar menos porque eres negro y te ofrecen siempre personajes como el mantero, el esclavo o el que no habla español. Pero yo puedo hacer otras cosas porque soy actor. Creo que eso tiene que cambiar.

¿Cómo?

Hay muchas formas. La vía más fácil, que es la que me dicen mucho, es que tenemos que contar nuestra historia. Claro que sí, pero el problema es cómo conseguir el dinero. Hay ayudas, pero si no tienes la nacionalidad española no te las das. El cambió llegará cuando nosotros podamos conseguir dinero y produzcamos nuestras propias películas y series.

Habla de la nacionalidad española, ¿qué dificultades se ha encontrad usted para regularizar su situación aquí?

Muchas. Tardé nueve años en conseguir los papeles. La mayoría de nosotros, no todos, cuando llegamos aquí no tenemos la información suficiente. Llegas a un país en el que te dicen que tienes que estar empadronado durante tres años para poder hacer el proceso de los papeles, pero si no tienes papeles no puedes trabajar y si no tienes contrato no puedes tener los papeles. Incluso para alquiler un piso, si no tienes papeles no lo puedes hacer. Todo ese proceso es durísimo. Yo hasta tuve problemas con mi nombre, porque todo el mundo me llama Thimbo pero mi nombre real es Thiambou. Un día cogí mi pasaporte y fui a la comisaría para explicarles que el nombre registrado no era el mío y directamente me dijeron que el pasaporte era falso. Al calabozo otra vez. Es muy difícil. Cada persona que vemos en la calle tiene bastantes problemas de conseguir los papeles.

¿Le preocupe el auge de los partidos políticos ligados a la extrema derecha?

Sí. Me preocupa mucho porque su discurso cala. Engendran odio. Cuando estás en tu casa viendo la televisión y llevas mucho tiempo sin trabajar y sale Abascal a decir que son los inmigrantes los que quitan el trabajo, te lo acabas creyendo. Siempre lo digo pero si yo que he venido desde Senegal y he estado durmiendo en la calle durante meses y sin papeles, si he podido quitarte el trabajo es porque no has estudiado suficiente para merecerlo. Me preocupan mucho eso partidos políticos que están surgiendo.

Su historia y todas sus experiencias, ¿cómo pueden ayudar a otros?

Es posible coger una patera y ser feliz aquí y el ejemplo perfecto soy yo. Intento ser referente porque yo no tuve referentes. Intento ser referente de niños y niñas que pueden identificarse con alguien que está en España y lo ha conseguido. Que esos niños digan “si Thimbo puede conseguir esto, ¿por qué yo no?”. A través de mis obras y las cosas que hago, junto con otras personas, podemos conseguir cambiar este mundo.

Además, utiliza las redes sociales como altavoz.

Sí, es el mejor altavoz que he tenido para llegar a la gente joven. Acumulo más de un millón de seguidores entre mis redes, que están muy bien si sabemos cómo utilizarlas. No necesito ir a Telecinco o Antena 3, que no me van a invitar nunca, porque tengo mi propia audiencia, esa gente que me ve a través de las redes.