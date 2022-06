¿Cuánto valen las cosas que no cuestan nada?

El Día Internacional del Medio Ambiente, que se celebra hoy, es tan bueno como otro cualquiera para intentar introducir pequeños cambios en nuestra vida diaria que ayuden a reducir la huella ecológica, porque salvar el planeta seguramente no esté en nuestras manos, pero no empeorarlo, sí. Así que, como si fuese una terapia, el primer paso de todos es reconocer que, si hay un problema, algo se podrá hacer para solucionarlo y que hay preguntas concretas que pueden ayudar a despejar el camino, como, por ejemplo, ¿cuánto cuestan las cosas que no nos cuestan nada?

Ángela Fernández y Alba Barbadillo, de la cantina A Parva del mercado de San Agustín, tienen la respuesta: por cada café que dan para llevar, unos diez céntimos, aproximadamente, se van en pagar el recipiente. El vaso con tapa les cuesta seis céntimos y otros tres más el sobre con el azúcar y la paleta para revolver, a ese gasto le tienen que sumar unos céntimos más en el caso de que una misma persona se lleve varias consumiciones y necesite una bandeja de cartón.

Estos envases tienen una vida muy corta, tanto, que acaban en la basura antes de que el líquido que contiene se enfríe, así que, sí, eso que no nos cuesta nada, efectivamente, tiene un precio y genera unos desperdicios fácilmente evitables. Basta con tener a mano —en el bolso o en la mesa del trabajo— una taza con tapa, para poder reutilizarla. “Nosotras, cuando vemos que viene alguien un par de veces, le decimos que puede traer su taza. A las placeras, por ejemplo, les damos el café en la loza y en la bandeja de metal, se toman el café en su puesto como si lo tomasen aquí sentadas”, explica Ángela Fernández, que asegura que, hay clientes que se sorprenden de que les animen a llevar su propio envase, porque no se lo habían planteado antes. “Sí que hay clientes ya que nos dicen que se echan el azúcar aquí y que no quieren el sobre”, comenta Barbadillo y, con ese pequeño gesto, ahorran también los residuos que genera la paleta de revolver, que es sustituida por una cuchara que se lava y se puede usar otra vez y del papel del azucarillo. Otro de los cambios que no cuestan nada en los bares y que ese sí que propician los clientes es el uso de un mismo vaso para dos consumiciones iguales. Con esto se ahorra el lavado —agua, luz y detergente— de un recipiente que está perfecto para seguir siendo usado.

El incremento del precio del papel se ha notado no solo en el mundo editorial sino también en la alimentación, ya que las panaderías usan este material para poder despachar sus productos. Un pliego para envolver un bocadillo cuesta aproximadamente tres céntimos y algo más si son tipo bolsa. Son productos que, bien cuidados, pueden durar más de una semana y que ahorran a los negocios un gasto importante a lo largo del año. Más sostenible todavía es sustituir esa bolsa de papel, que se puede romper, por una de tela, que no requiere que se cambie con tanta frecuencia.

Hay otras pequeñas cosas que se pueden hacer en el día a día, como bajar un grado o dos la calefacción para reducir el consumo energético, también utilizar los programas eco en la lavadora —si tiene esa opción— que son más largos, pero requieren menos recursos; rechazar la copia en papel de una compra con la tarjeta —si se puede comprobar que todo está correcto en una aplicación móvil—, llevar siempre una bolsa reutilizable a la tienda, adquirir productos que estén próximos a caducar para evitar que se desperdicien —en algunos supermercados están rebajados—. Con este fin, se han creado también aplicaciones destinadas a vender alimentos que locales de hostelería y comercios de comestibles ya no pueden vender al día siguiente, así que, los ofrecen a un precio rebajado, y, por supuesto, nunca ensuciar ni la calle ni el monte. Un pequeño gesto que tampoco cuesta nada es llevar una bolsa a la playa o al campo y recoger las latas y los desperdicios que haya para tirarlos a la basura.

Grandes empresas de la alimentación, como el supermercado Alcampo, ofrecen a sus clientes la posibilidad de llevar sus recipientes transparentes a la charcutería para evitar el gasto de papel y Estrella Galicia, por ejemplo, surte de vasos compostables a los establecimientos de hostelería que sirven las bebidas en envases de un solo uso. Son pequeños gestos que contribuyen a mejorar el medio ambiente para que las próximas generaciones también puedan disfrutar de la naturaleza.

Conocer el medio ambiente para querer cuidarlo

No hay mejor manera para querer cuidar y preservar algo que conocerlo, así que, antes de agobiarse por cómo reducir la huella ecológica es importante aprender a valorar lo que hay en el entorno, sus espacios verdes, descubrir lugares y saber qué especies viven en ellos. “Algo tan fácil como desconectar un rato del móvil o apagar el ordenador para dar un paseo o leer un libro ya ayuda”, explica el responsable de proyectos y actividades del Grupo Naturalista Hábitat, Andrés Pereira, que explica que hay pequeñas acciones diarias que no salvarán el planeta, pero sí ayudarán a no empeorarlo.

Para Pereira, una de las cosas más importantes para cuidar el medio ambiente en el día a día es hacer un consumo consciente y responsable y eso implica pensar antes de comprar y hacerlo “como lo haría nuestra abuela”. Es decir, adquirir productos de proximidad siempre que sea posible, con nuestra cesta o bolsa y, tanto con la ropa como con la tecnología, apostar por productos sostenibles y duraderos. “Tiramos mucha comida y no desperdiciar alimentos es algo que podemos cambiar. Otra vez, hacerlo como lo haría nuestra abuela: si hay sobras, se hacen croquetas”, comenta Pereira, que apunta a que separar correctamente la basura en casa también supone un grano de arena: “No nos debe valer de excusa que otras personas no lo harán para hacerlo mal nosotros”.

En A Coruña, por ejemplo, se puede reciclar el aceite doméstico, depositándolo en los contenedores de Mulleres Colleiteiras, hay puntos limpios móviles en los barrios y el 010 gestiona la recogida de elementos voluminosos. A la hora de desplazarse, Pereira indica que es importante plantearse el camino de ida y vuelta al trabajo como una oportunidad para hacer deporte, para caminar o ir en bicicleta. “Algunas veces hacemos grandes viajes en avión y no conocemos lo que tenemos cerca y eso también es pensar en el medio ambiente”, resume. Para fomentar el conocimiento y las ganas de cuidar la naturaleza, Pereira recomienda participar en proyectos de voluntariado y en actividades de ciencia urbana, por ejemplo, para reconocer y retirar plantas invasoras y, por supuesto, dejarlo todo más limpio de lo que estaba.

Productos que pueden tener mil vidas

Muchos productos tienen un vida mucho más larga que la que les otorgamos. Hay tiendas por toda la ciudad que invitan al usuario a pensar más en el reciclaje, en darle nuevos usos a los envases y hacer compras más conscientes y responsables. Los vecinos ya se empiezan a acostumbrar a acudir a tiendas de segunda mano o a establecimientos en los que adquieren productos a granel y llevan sus propios envases. Como La casa verde, en Pontejos, desde donde Mónica Galán expone que “es posible reducir el uso de envases a un 90%”. Solo es cuestión de proponérselo. “Se puede alargar la vida del envase. Cuando acabas el detergente, no tiras el bote y lo rellenas. Y así con todo, el fregasuelos, el lavavajillas, el quitagrasas...”, comenta. En su tienda hasta tiene “dentífrico en polvo” que vende a granel.

Hubo un día en el que Galán se dio cuenta de que el “impacto” sobre el medio ambiente del uso desmedido de los envases es “impresionante”. Cambió el chip. “La cuestión es organizarse. Igual que antes íbamos al supermercado sin bolsa y ahora la llevamos, también podemos tener un solo envase y rellenarlo”, indica. Pero hay más cosas que se pueden hacer desde casa para cuidar el medio ambiente. “Las bolsas del congelador se pueden limpiar y reutilizar y el papel film se puede sustituir por envoltorios de tela con cera de abeja”, propone Galán. Pero no solo los productos de higiene y la alimentación forman parte de este tipo de iniciativas. Las tiendas de segunda mano están llenas de libros, ropa, muebles, discos y juguetes que buscan un nuevo dueño para no acabar en el fondo de un cajón o, peor aún, en la basura.

“Cualquier producto puede tener más de una vida. Desde un tenedor a una porcelana hasta un bolígrafo”, detalla Emilio, del Mercadillo de Monte Alto. Abrió su establecimiento hace cinco años y nota que “la gente se ha ido concienciando”. “En los colegios hablan mucho de ecología y se nota. A veces los padres vienen a comprar porque se lo dicen sus hijos”, comenta, como anécdota, y recuerda que esta es “la compra más inteligente” porque “es más barato y se evitan transportes, contenedores, plásticos y papel”.

Ahorrar energía para ayudar al bolsillo y al planeta

El ingeniero técnico industrial Juan José Álvarez Carril fue director del Instituto Enerxético de Galicia (Inega), al que sigue vinculado, y lleva 35 años trabajando en el sector energético. Ha visto cómo se ha “mejorado y avanzado mucho” en el aislamiento de las viviendas gallegas, una de las claves para ahorrar energía. Aunque, señala, ha sido “más despacio de lo que sería deseable “ y sobre todo por las exigencias normativas. ¿Claves para reducir la huella de carbono en un nuevo edificio? El aislamiento y el uso de energías renovables como la solar. Estas medidas se pueden implantar en edificios ya construidos recubriendo fachadas con paneles exteriores.

Otra clave es el “control racional” de las entradas y salidas de aire. “Hay que abrir las ventanas por ventilación”, admite, pero simplemente no haciéndolo “de manera indiscriminada” y evitando que las corrientes disminuyan la temperatura de una habitación en la que esté puesta la calefacción se puede ahorrar energía. Y la elección de unas buenas ventanas ayuda a mejorar el aislamiento, con soluciones que van desde el tradicional doble acristalamiento a otras más exóticas, como la incorporación de gases entre ambos paneles que disminuyan la transmisión de temperatura entre el interior y el exterior.

En las instalaciones de calefacción y refrigeración, señala Álvarez Carril, hay un “amplio abanico tecnológico de alto rendimiento”, en el que destacan los equipos que funcionan por aerotermia (bombas de calor que interactúan con el aire) y geotermia (que hacen lo propio con el suelo). Hay equipos con estos sistemas eficientes que permiten tanto calefacción como refrigeración, indica Álvarez Carril, y en los sistemas más tradicionales hay mejoras ahorrativas como las calderas de condensación, en el caso del gas, o las calderas y estufas de pellets, que funcionan con madera. En iluminación, las bombillas led logran “ahorros de un 70%”. Y al comprar un nuevo electrodoméstico recomienda fijarse en la etiqueta de eficiencia energética que los clasifica desde A+++ hasta G. “Se traducirá en ahorro energético y por tanto económico”, resalta, aunque insiste en que el primero es el más importante y hay que adquirir la “cultura” de valorarlo.

El mar, surtidor de energía para regenerar

“La era de la re-generación”. Este mensaje encabeza la página web la plataforma coruñesa WE Sustainability, activa desde 2009. “Concienciamos y formamos a las personas respecto al impacto continuo en el medio ambiente, y lo hacemos a través de acciones, con el fin de fomentar y promover la incorporación de nuevos hábitos”. El propósito no puede quedar más claro. Limpieza de playas, cuantificación de residuos, reciclaje, jornadas de voluntariado social, mesas redondas: estas son las acciones.

Más de mil voluntarios participaron en 2021 en la limpieza de más de un centenar de arenales, de donde se retiraron 1.500 kilogramos de basura, más de 500 transformados. Hubo doce charlas, 16 talleres y cinco jornadas de voluntariado. Para este año el programa de WE es muy completo: hasta mayo se han realizado 19 limpiezas en Riazor, Orzán, Bens, O Portiño, Santa Cristina y Samil y siete talleres; hasta diciembre están previstas participaciones en jornadas deportivas, la retirada de suciedad en más playas y actividades en colaboración con Down Coruña, Son do Camiño, Morriña Fest, Resurrection y colegios.

“Hacemos unas 150 limpiezas por año, dos o tres por semana. La evolución es tremenda: en las primeras citas éramos de diez y quince, ahora estamos entre 70 y 100 personas, con asociaciones de la ciudad, colegios, familias…”, cuenta Óscar Vales, cofundador de WE y fundador de la marca de ropa sostenible Vazva. En los últimos años, la plataforma ha consolidado sus iniciativas y fortalecido su relevancia gracias a convenios con colectivos de diversidad funcional, Inditex o el Deportivo, por ejemplo, con el reto firme, recalca Vales, de “educar y concienciar en la reducción y reciclaje de residuos”. Todo aquello que es “fácil de transformar” a continuación se recicla en las máquinas que la propia plataforma tiene; lo que no, va a los contenedores.

WE Sustainability es también socia de Mar de Fábula, entidad medioambiental con sede en Camelle con la que participa en el proyecto A Casa no Alto, un edificio en lo alto del pueblo que se convertirá en taller de promoción artística, ambiental y cultural a través de artículos recogidos del mar, además de residencia de artistas.

Movilidad alternativa: bus, bici y hasta motos

A Coruña es la ciudad que registra, con diferencia, un mayor volumen de tráfico de entrada y salida de vehículos particulares con respecto al resto de ciudades gallegas. Cada día entran en A Coruña una media de 200.000 vehículos particulares; un hábito que causa verdaderos estragos en el medio ambiente. Desde asociaciones como Mobi-Liza, que trabaja en la ciudad para fomentar métodos de transporte alternativos, proponen soluciones. “Lo ideal sería que los desplazamientos en coche quedasen reducidos a lo meramente imprescindible. Hay muchos trayectos que se pueden sustituir por transporte público, bicicleta o vehículos de movilidad personal. El coche es un modelo ineficiente, contaminante y una de las causas del cambio climático”, defienden desde la asociación.

“Hay muchos trayectos que se pueden sustituir por el autobús. Si no hay más remedio, se puede apostar por trayectos compartidos. La mayoría de los coches que circulan por A Coruña van ocupados por una sola persona”, explican.

En Mobi-Liza hacen su parte, con creces, desde dos proyectos: en primer lugar, la iniciativa Escola da bici, concebida para enseñar a los ciudadanos a montar en bicicleta y circular de forma segura por la ciudad, y, por otra, el taller Reciclos, centrado en la autorreparación de vehículos. “Cualquiera puede acercarse a arreglar su bici. Cuenta con herramientas, materiales y voluntarios que le enseñarán a hacerlo. No se trata de que uno deje su bici para que se la reparen, sino de aprender a hacerlo. Se basa en la reutilización y el reciclaje de piezas”, explican en la entidad, donde aplauden las iniciativas tanto públicas como privadas para fomentar la movilidad alternativa al coche, como la instalación progresiva de estaciones de BiciCoruña en distintos barrios de la ciudad o el servicio de préstamo de motos eléctricas, que ayuda a aligerar el tráfico urbano.

“Se mejoró muchísimo en la última década: los carriles bici ya no se conciben solo para ocio, van a los centros de trabajo, a los polígonos y a los barrios más allá del paseo marítimo, tienen un propósito más funcional. Las nuevas bicis eléctricas serán un impulso brutal. En lo tocante a BiciCoruña, pasamos de 23 estaciones a 54 en los últimos años. Hay avances, pero siempre se puede mejorar”, valoran.

Una iniciativa para recoger aceite usado

Hay iniciativas que marcan un antes y un después en la protección del medio ambiente. En ese grupo se encuentra Mulleres Colleiteiras, la iniciativa que Arquitectura Sen Fronteiras, con el apoyo de EDAR Bens, creó en 2016 con un doble objetivo: recoger aceite doméstico usado para su reutilización y dar trabajo a muchas mujeres que residían en los asentamientos chabolistas de la ciudad. Seis años después, el proyecto continúa y no para de crecer. El año pasado, este grupo recolectó 219.925 kilos de aceite para su valorización y reutilización como combustible. Se trata de un residuo altamente contaminante, por lo que es importante que no acabe en la basura y, mucho menos, en el desagüe. Los contenedores naranjas ya se extienden por casi toda la ciudad, facilitando que los vecinos depositen sus recipientes. ¿Y después? Mulleres Colleiteiras traslada este material a la nave de Iñás, donde se separa el aceite mineral de motor del vegetal en una mesa, como parte inicial de un tratamiento que termina con un aceite 95% puro apto para la fabricación de biocombustible.

Pero A Coruña ha tenido más iniciativas de este tipo que no pasan desapercibidas. De hecho, el primer autobús público movido con biometano de España comenzó a circular en esta ciudad en 2019. De esta forma, el gas biometano que se produce durante el proceso de depuración de las aguas residuales de la EDAR Bens ayuda a mover el vehículo. Fecales que se convierten en energía, lo que, además, supone la disminución de toneladas de contaminación al año.

También desde la depuradora de Bens avisan constantemente de la importancia de arrojar residuos de higiene íntima y aseo a la basura y no al inodoro o por la calle. Mascarillas, compresas, algodones o toallitas desmaquillantes llegan a la depuradora provocando atascos pero, además, son productos de alto poder contaminente y que pueden acabar en el mar. Existen campañas de sensibilización pero es importante que cada persona aporte su granito de arena y piense antes de tirar. Lo mismo ocurre con las colillas, que tienen que acabar en el cenicero, no en la acera.