A Coruña responde a la variedad de riesgos que puede sufrir la ciudad a través de un plan de emergencias que, aunque actualizado en 2015, no está homologado por la Xunta desde hace 22 años. No es el único plan relacionado con situaciones de peligro del que carece o no tiene validado el Ayuntamiento, que no dispone, ni prevé hacerlo a corto plazo, de una estrategia contra las inundaciones, a la que obliga también la Xunta.

La administración autonómica validó el último plan municipal de emergencias (PEMU) en 2000. El Concello lo revisó a partir de 2012 y trabaja con la actualización de 2015 para hacer frente a actuaciones de riesgo a las que debe responder el área de Seguridad Ciudadana, pese a que el documento no ha pasado por la tramitación necesaria que establece el Gobierno gallego y no ha sido publicado. Su actualización debe coincidir con las de las normativas de emergencia, que normalmente son de competencia autonómica. El PEMU está compuesto por un conjunto de normas y procedimientos de actuación que constituyen el sistema de respuesta del Concello ante situaciones de emergencia ocurridas dentro de los límites del término municipal. Su contenido debe indicar un mapa de riesgos, las zonas afectadas, la estacionalidad y la vulnerabilidad ante cada peligro concreto, para que, con esta información, se movilicen de forma colectiva los equipos de emergencias necesarios para hacer frente al riesgo. El documento se tiene que elaborar a partir del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma (Platerga) y, entre otras cuestiones, debe determinar la estructura jerárquica y funcional de los organismos que están obligados a intervenir en caso de emergencia y establecer un “sistema de coordinación de los medios y recursos que se pueden emplear”, tanto públicos como privados, para la prevención y actuación ante situaciones de peligro. Otro plan que la Xunta obliga a tener a los concellos más expuestos al riesgo de desbordamientos de agua es el Plan especial de protección civil ante el riesgo de inundaciones de Galicia (Inungal), que concierne a 62 ayuntamientos, entre ellos A Coruña, al que califica como zona inundable de peligrosidad media y un riesgo medio-bajo. Solo 14 de esos concellos gallegos señalados cuentan con un plan de estas características, entre ellos Betanzos, Bergondo y Coirós en la comarca coruñesa. Ni A Coruña ni Oleiros, Cambre, Culleredo, Sada, As Pontes, A Pobra do Caramiñal, Paderne, Padrón, Dodro, Rianxo, Rois, Teo, Camariñas, Laxe y Ponteceso lo han hecho en la provincia. El Gobierno local no tiene previsto de momento diseñar un plan contra las inundaciones para proteger a la población porque no ha advertido suficiente riesgo, aunque tampoco lo descarta, según han señalado fuentes municipales. Agrela actualiza su plan y mantiene los riesgos Un plan de emergencias actualizado que compete revisar a la Xunta es el de Emergencia Exterior del polígono de A Grela-Bens. La última actualización mantiene el número de hipótesis de accidentes graves causados por la actividad de tres de sus instalaciones industriales que recogía el plan de 2020. Son 18 riesgos que podrían producirse en las plantas de Compañía Logística Hidrocarburos (CLH), Repsol Butano y Repsol Petróleo, una cantidad que hace casi dos años supuso una reducción considerable respecto a los supuestos de siniestros graves incluidos en el plan anterior, de 2015, en el que aparecían un total de 98 y donde se incorporaba otra empresa, Alcoa. Los supuestos en los que se aplica el plan de emergencia se dan con accidentes de categoría 2 y 3, que prevén posibles víctimas y daños materiales en la planta industrial y repercusiones exteriores o efectos adversos sobre el medio ambiente.