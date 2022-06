“La administración judicial ha evolucionado muchísimo, ahora las mujeres son mayoría”

Concepción Otero confía en una justicia “cercana, transparente y próxima al ciudadano”, algo que ha defendido en todos sus cargos. Fue la primera mujer en ser secretaria de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y tras once años regresa a la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, donde le esperan nuevos retos.

Cuando comenzó sus estudios, ¿qué le atrajo de la secretaría judicial?

Estudié en Santiago de Compostela. Soy de la famosa promoción de los Julianos. Habíamos empezado en enero del 74 y acabamos en el 78. Siempre me llamó la atención las judicaturas y era lo que quería hacer. De hecho, fue lo que estudié, pero en un determinado momento mi preparador me dijo que iban a salir las plazas de secretarios de tribunales. “¿Por qué no te presentas y ves cómo es?”, me dijo. Así me convenció. Me presenté y aprobé. Pensé si seguir en judicaturas o quedarme con secretarios. Fue una gran oportunidad y me gustaba también mucho ese trabajo. Además, me iba a una capital, no a un pueblo, porque te mandaban a Audiencias territoriales o provinciales. Así que me quedé con la plaza y pensé que si más adelante me apetecía, retomaría judicaturas. Pero ya no. Continué siendo letrada y hasta ahora.

¿A qué ciudades le ha llevado su profesión?

A Bilbao, que fue mi primer destino. De ahí pasé a Lugo y luego A Coruña. Primero estuve en la Audiencia Provincial, en la sección segunda y después en la cuarta. Después me vine a la Sala de lo Contencioso. En 2007, con el nombramiento de Benigno López como Valedor do Pobo, me marché para Santiago y, al volver, estuve un año en la Sala Civil-Penal y ya secretaria de Gobierno, donde he estado dos mandatos.

¿Cómo es llegar a un cargo con fecha de caducidad?

Tienes más retos porque entras como secretaria de la sala de Gobierno, donde tienes unas funciones con la sala y, al mismo tiempo, eres el director de todos los letrados de la administración de Justicia de la comunidad. Hay 280 letrados, contando con los refuerzos, en Galicia. Es un reto muy importante. Tienes muchas funciones e intentas que todo vaya bien. No solo incoas expedientes a compañeros, no solo revisas estadísticas sino que tienes que dictar instrucciones y circulares de servicio para el buen funcionamiento de los órganos judiciales. También dictas más instrucciones para que los letrados de la administración de justicia, que son los directores técnicos procesales de la oficina, puedan colaborar con la comunidad autónoma, que es la que tiene los medios materiales y personales.

¿Sintió, en sus inicios, que era un mundo de hombres?

Sí, claro. Los cargos de responsabilidad estaban cubiertos por hombres. Jueces, magistrados, secretarios judiciales o gestores. Todos eran hombres. Había mujeres tramitadoras, pero no había mujeres letrados de la administración de justicia y menos en tribunales. Yo creo que a partir de 1979 o incluso el año anterior, las mujeres empezamos a prepararnos para oposiciones de responsabilidad. Ahora las mujeres son mayoría. Hay más mujeres jueces, magistradas, letradas, gestoras, tramitadoras... Hay oficinas en las que no hay ni un hombre. Ha evolucionado muchísimo. De un mundo de hombres a, casi podemos decir, un mundo de mujeres.

¿Cómo ha evolucionado la administración judicial más allá de las cuestiones de género? ¿La pandemia ha sido un obstáculo?

Nuestro retraso empezó con la huelga, que duró cuatro meses. Fue una huelga muy larga. Cuando empezábamos a tener niveles normales, llegó la pandemia. Lo colapsó todo. No solo no nos dejaban salir de casa sino que también se interrumpieron los plazos procesales, excepto las causas urgentes y los juzgados de guardia. Fue muy duro. Después llegas y tienes que volver a arrancar. Todos los jueces y juezas, letrados y letradas, funcionarios, todo el personal y también abogados, procuradores y graduados sociales pusieron su granito de arena para conseguir mejorar. Creo que estamos en números de prepandemia. El año pasado se resolvieron más de 300.000 casos en la comunidad. Volvemos a nuestros números. También nos ayudó mucho Amtega al darnos los medios telemáticos. Poder realizar videoconferencias nos permitió trabajar desde casa.

¿Aún quedan cosas por hacer?

Hoy por hoy, se intenta que la justicia sea cercana, transparente y próxima al ciudadano. Eso es lo que está intentado el Ministerio de Justicia con su programa 2030, con la Ley de eficiencia organizativa, la Ley de eficiencia procesal y la Ley de eficiencia digital. También tenemos las modificaciones de la Ley de enjuiciamiento civil, de la Ley de enjuiciamiento criminal, de la Ley de jurisdicción contenciosa y la creación de las oficinas de justicia en los municipios, para conseguir que el ciudadano no tenga que gastar tanto dinero para resolver su problema y pueda acudir a la mediación sin tener que llegar a los tribunales. La digitalización también es muy importante, para poder tener el expediente judicial electrónico. Con eso consigues agilidad, transparencia, rapidez y cercanía al ciudadanía.

Ahora deja su cargo como secretaria de Gobierno, pero no abandona el edificio. ¿Cómo afronta esta nueva etapa?

Vuelvo a la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de donde me marché en 2007. Mi función es ser la directora técnico procesal de la oficina. Tengo que conseguir que se trabaje con los criterios de agilidad, cercanía, eficacia y eficiencia. Conseguir que una oficina trabaje y se ponga al día es un reto importante. Además, te enriquece tanto personalmente como profesionalmente.