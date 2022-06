Estudiar y donar tiene premio para el CIFP Paseo das Pontes

El CIFP Paseo das Pontes recibió este miércoles el premio de innovación educativa del Fórum Europeo de Administradores de la Educación en Galicia en la categoría de centros educativos por su proyecto Paseolidarios. El centro integrado de formación profesional aprovechó al máximo los alimentos y materiales excedentes de sus cursos realizando donaciones a asociaciones de la ciudad para evitar su desperdicio. Participaron en esta iniciativa 300 alumnos y 40 profesores de forma directa. Los estudiantes provienen de los cursos de FP básica y ciclos formativos.

“Desde hace años éramos conscientes de la cantidad de recursos que se generan en las aulas taller, y que la mayor parte no tenían ningún destino final”, señala el director, Pablo Sobrado. Lo más preocupante era la comida que terminaba desperdiciándose. De esto se percataron durante la pandemia, por las restricciones que afectaron al funcionamiento del centro. “El curso pasado no se pudo dar el servicio de comedor”, explica, por lo que una gran cantidad de los platos elaborados en las aulas no se consumieron y terminaron en la basura. La idea de sostenibilidad se trasladó también al departamento de textil. El centro buscó la forma de aprovechar los materiales sobrantes de las actividades docentes. Lo primero fue atender las necesidades de los alumnos.

En segundo lugar miraron al entorno más próximo. Cerca de ellos opera el Comité Antisida de A Coruña y la Asociación BoanoiTe, ambas dedicadas a ofrecer comida y pisos de acogida a personas necesitadas. También organizaron y grabaron un desfile de moda acompañados de los alumnos de el CIFP de Imagen y Sonido y el de Someso.

La Asociación BoanoiTe está ligada a la parroquia de los Padres Franciscanos, cercana al Instituto. “Nos preparan desde bollería hasta menús casi completos para llevar y repartir”, comenta Sara Alvar, presidenta de la Asociación. BoanoiTe se dedica a llevar alimentos a personas sin hogar. Los productos que dona el centro de enseñanza suponen una gran ayuda en las rutas de los viernes por la noche que realizan los voluntarios. “En función de lo que nos dan, vemos si lo podemos repartir en la calle o, si nos cuesta más trabajo, lo aprovechamos en nuestro Hogar BoanoiTe”, añade Alvar.

Durante los meses de invierno agradecieron especialmente las donaciones de platos como lentejas o cremas de verduras. En la misma asociación calientan al baño maría antes de repartirlos entre los beneficiarios de sus rutas solidarias de café y calor. El CIFP Paseo das Pontes se comprometió a donar el premio a las asociaciones colaboradoras.