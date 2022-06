“Como he veraneado tanto en Galicia, es imposible que no hable de Luar o Xabarín”

¡Ya lo digo yo! es el espectáculo de humor de Dani Martínez, en el que rescata temas que pasan inadvertidos para sacar la risa de los presentes. Disfruta del directo, de volver a los escenarios tras la pandemia, pero también está enganchado a la televisión con su nuevo programa Martínez y hermanos. Es el proyecto con el que siempre soñó, dice él.

Está agotando entradas con su show por toda España. ¿La risa es más necesaria que nunca?Pues sí, hemos pasado todos una mala época y nos apetece divertirnos y reírnos. Por eso los teatros, los conciertos y festivales se están llenando. La vuelta a la normalidad ha sido un subidón.¿Todavía le sorprende ver teatros y recintos llenos con su actuación?

Absolutamente. Vivo esos llenos de hasta 6000 personas en un día con la ilusión de un muchacho de León que empezó actuando en bares para 40 personas. Saber de dónde vienes hace que nunca normalices una etapa como esa y la vivas al máximo. Además de que si un día tienes que volver a actuar para 40, tu cabeza esté preparada para ello. Nunca hay que olvidar quién eres y de dónde vienes, sobre todo cuando te va muy bien.

El monólogo rescata cosas que pasan inadvertidas, ¿cuáles son?Pues no las puedo contar porque perdería el factor sorpresa del show, pero la gente piensa que son temas muy trascendentales y al final acabo hablando de Maluma.¿Hay improvisación?

Mucha. Sobre todo con el público. El público es el protagonista de este show.

¿Hay chistes que hay que cambiar según la ciudad que visita?

No, no hace falta. El humor es universal. Al final la comedia es algo que nos une a todos.

¿Qué tiene preparado para A Coruña?

El show es el que he hecho en toda España, pero como he veraneado tanto en Galicia, es imposible que en algún momento no salgan Gayoso, Luar o Xabarín Club.

Es, además, jurado de Got Talent y acaba de estrenar un programa en Movistar+. ¿Qué tiene el teatro y qué la televisión?

El teatro tiene una cosa de artesanía importante. Yo escribo solo todo el espectáculo, decido las luces, el sonido, los audiovisuales y dirijo cada milímetro del show. La tele es un trabajo de equipo sin el cual es imposible que salga el proyecto.

¿Qué le está aportando Martínez y Hermanos? ¿Ha descubierto cosas de algún invitado que no esperaba?

En muchos. Ves una cara de los invitados en este programa que igual no habías visto antes. Es un lujo poder tener en un plató a Banderas, Elsa Pataky, Jordi Alba, Javier Cámara o Jaime Lorente. Lo estoy disfrutando mucho y todos se van muy contentos de su experiencia en el programa.

Es un programa totalmente diferente a Tonterías las justas o El concurso del año. ¿Tuvo miedo al cambio?

Miedo, no. Curiosidad, sí. Me sentía preparado para este proyecto pero nunca había hecho algo así. Tengo un equipo increíble que me ha arropado muy bien para yo disfrutar a tope con este proyecto.

¿Algún otro proyecto soñado?

Martínez y Hermanos. Este tipo de proyecto es el que siempre soñé.