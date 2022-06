La mitad de los locales para bodas de la provincia no figura en el registro de la Xunta

La Asociación de Emprendedores de Galicia (Ascega) anunció este jueves que llevará a los tribunales a los establecimientos que celebran banquetes de bodas sin autorización, ya que no figuran en el Registro de Empresas de Actividades Turísticas (REAT) de la Xunta. Según los datos de la entidad, el 45% de los locales de la provincia coruñesa que se anuncian en las dos páginas web más consultadas en Galicia, Bodas.net y Zanyou, no aparecen en el registro oficial, mientras que ese porcentaje sube al 53% en el conjunto autonómico.

“Supone una competencia desleal para establecimientos que cumplen escrupulosamente todos los requisitos marcados por las administraciones públicas y un riesgo para las personas que contratan”, aseguró este jueves Roxelio López, responsable de este tipo de empresas en Ascega. “Los datos son escandalosos y las administraciones no hacen nada. Hacen las leyes, pero no las vigilan”, denunció. Para este colectivo, que lleva cuatro años exponiendo esta situación, “todas las administraciones públicas llevan años sin ejercer su función de vigilancia e inspección de este sector”. Este periódico solicitó la opinión de la Axencia Turismo de Galicia sobre esta cuestión, pero no obtuvo respuesta.

La asociación contabilizó en Galicia 337 establecimientos dedicados a la organización de banquetes de bodas que se anuncian en las dos webs, de los que 134 están radicados en la provincia coruñesa y son tanto salones para la realización de esta clase de actos como empresas de catering.

Licencia de obras

Según Ascega, solo 74 de esos restaurantes, pazos y alojamientos figuran en el registro turístico, aunque la situación es especialmente grave en Pontevedra, ya que el 70,5% de los 122 locales contabilizados no aparecen en el registro autonómico. Ascega recordó que para poder inscribirse es necesario que el establecimiento disponga de una licencia de obras con la que haya realizado las reformas necesarias.

Sin ambos requisitos no se puede contratar un seguro que cubra los riesgos en la celebración de las bodas. “Esta situación supone una situación de indefensión para los cientos de novios que contratan y que son responsables de lo que sucede en sus celebraciones y para sus miles de invitados”, advirtió López.