“Hay que lograr que se deje de hablar de necesidades y se empiece a hablar de derechos”

El Encuentro Internacional Acampa continúa estos días en A Coruña con algunos episodios desagradables, como el acto vandálico sufrido por uno de los paneles de las exposiciones fotográficas que decoran estos días los Jardines de Méndez Núñez. Un episodio que ya tuvo que vivirse en la edición pasada, lo que descarta el error o el caso aislado, pero que no opaca el completo programa de actividades que se siguen desarrollando estos días en la ciudad. El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, participa mañana a las 19.40 horas, en el coloquio Erradicar el hambre es posible, junto a la activista senegalesa Fatima Mbengue.

Participa en el coloquio Erradicar el hambre es posible. La primera pregunta es obligatoria: ¿lo es?

Es posible, pero estamos lejos, por una combinación de factores. Algunos que han venido sobrevenidos, como la situación de la pandemia, que ha ocasionado que aumente la desprotección y el hambre en algunas partes del mundo, especialmente África y Asia. La invasión de Rusia a Ucrania está provocando un problema con el trigo y el maíz, de los cuales son los principales exportadores, lo que ha aumentado el precio de los alimentos. Por último, hay una situación de crisis económica, un aumento del precio de la energía, inflación... por lo tanto, se puede, sí, pero vivimos un momento de aumento de la pobreza.

Alude, sobre todo, a cuestiones coyunturales: la pandemia o la guerra de Ucrania, pero el hambre es un problema casi endémico del ser humano desde hace décadas.

Efectivamente. Son situaciones que agravan el problema, pero no hay que olvidar que, desde el año 2015, han ido aumentando las personas que mueren de hambre. La razón fundamental es que el hambre y el derecho a la alimentación no son vistos como derechos humanos al mismo nivel que el derecho a no ser sometido a torturas, o el derecho a la vida. Las semillas son fundamentales para la alimentación. Quien controla las semillas, y el precio de los alimentos, hace que el hambre crezca o disminuya. Estamos hablando de que hay seis empresas que controlan en 75% del mercado de semillas. Mientras no haya una regulación obligatoria del alimento de exportación, de materias primas, no se va a resolver el problema. La gente que pasa hambre, y quizás es una de las situaciones más duras que una persona puede vivir, no se puede defender bien. Hay 170 gobiernos que han ratificado todos los pactos de derechos económicos sociales y culturales internacionales para evitar las hambrunas, pero solo 30 tienen reconocido el derecho a la alimentación en sus constituciones. Hay una enorme indefensión. El enfoque para combatir el hambre es el crecimiento económico, como si eso fuese una solución para la desigualdad. Tiene que hacerse un esfuerzo importante por regular el mercado de los alimentos, regular los precios, y que la gente se pueda defender.

¿Hay un interés económico por mantener esa indefensión y esa dependencia de la ayuda humanitaria en lugares en los que el hambre está más cronificada, como África, rica en materias primas?

La hambruna no es una cuestión solamente de África. El mayor incremento se da en Asia. En África queda una parte muy importante, es cierto. El problema es que las posibles soluciones están basadas en el interés, o en intentar hacer un control de daños. Los alimentos básicos no deberían ser objeto de especulación. Lo vimos en 2008. Una de las razones de esa hambruna fue la falta de regulación del precio de los alimentos. Tiene que haber una orientación hacia los derechos humanos, no tanto al mercado, o a medidas paliativas, como la ayuda al desarrollo o el crecimiento económico, que es otro de los mitos. El elemento fundamental es considerar que el derecho a la alimentación va unido con el derecho a la salud, la vivienda o la educación, y debe invertirse en esto. Países con riesgo de hambruna tienen que recibir un alivio de la deuda para que puedan invertir en salud, en educación. La lucha contra la pobreza debe dejar de estar en manos de economistas para estar en manos de los defensores de los derechos humanos.

¿Afecta el carecer de seguridad alimentaria a la hora de pelear por otros derechos menos urgentes?

Es que va todo junto. Una persona hambrienta tiene en riesgo su salud. Mucha gente está sin hogar o sin vivienda. Hay que conseguir que se deje de hablar de necesidades y se empiece a hablar de derechos. Necesidades es un concepto pasivo, que tiene que ver con que el Estado te de o no, según su deseo, educación, salud o vivienda. Derechos implica que tenga que hacerlo.