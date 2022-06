Muchos estarán de acuerdo en que intentar aparcar en el centro de A Coruña es misión imposible. Es cierto que depende del horario y de la zona, pero suele ser uno de los problemas que se encuentran muchos conductores. Por eso, hay quien hace virguerías para dejar su vehículo estacionado cerca de su destino final. Sin embargo, muchas veces esos coches están en doble fila, en zonas en las que no deben parar o incluso superan los espacios que marcan las líneas de las plazas. Para algunos viandantes, esto no pasa desapercibido. Y lo hacen ver. Un cartel con un dibujo de una tortuga apareció en el limpiaparabrisas de un coche aparcado en Juan Flórez. O, más bien, mal aparcado, porque el mensaje decía: “Muchos niños de 3 años tienen problemas para no salirse de las líneas. A lo mejor si practicas coloreando esta tortuga te ayuda a aparcar mejor”.