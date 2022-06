California simboliza la meca dorada para millones de personas desde hace 150 años. Pero para el coruñés Alberto Villaverde Caridad es directamente “un sueño hecho realidad”. Este joven nacido en el año 2000 figura entre los diez gallegos becados por la Fundación Barrié, para realizar sus estudios Máster en centros de todo el mundo “con especialidades de interés e impacto para Galicia”. En la convocatoria de este año se han concedido tres becas para Ciencias Experimentales, una para Ciencias de la Vida, cuatro para Ingeniería y dos para Ciencias Sociales. Su media académica universitaria ascendía al 8,64 sobre 10.

Pasarán un año en Zúrich, Cambridge, Oxford, Lund, Chicago, Nueva York, Pensilvania, California o Milán. A la Universidad de California (Berkeley) se marcha Alberto Villaverde, del barrio coruñés de O Castrillón. En la Universidade de Vigo hizo en cuatro años el grado de Ingeniería y Tecnologías Industriales: “La primera promoción del programa Ultreia de la Xunta con un 80% de los créditos en inglés, experiencia fantástica”.

Y ahora partirá para formarse en Mechanical Engineering en la University of California (Berkeley): “Esta beca es muy especial para mí, un reconocimiento de la Fundación Barrié que me hace especial ilusión al ser de A Coruña... uno de mis objetivos era hacer este máster en Berkeley, me motiva más en mis estudios”.

Ya las prácticas del pasado verano las realizó en la empresa Gestamp Vigo (Porriño), vinculada a la automoción. Insiste en que en la “Universidade de Vigo he tenido a grandes profesores para desarrollar mi pasión por la ingeniería mecánica que ya tenía desde pequeño”. Alberto Villaverde escogió Berkeley porque “busqué entre las universidades top”. Su programa de estudios le “llamó mucho la atención, el máster de un año permite desarrollar un proyecto de colaboración, contacté con gente para que me informara y fue todo fantástico”. Reconoce que “entrar era complicado, por lo que estoy muy agradecido”.

Su objetivo pasa por una carrera profesional en la ingeniería, enfocada a la seguridad en la automoción. “Desde los airbags la seguridad puede trasladarse a otros sistemas de retención, como el diseño de carrocerías de coches para que absorban mejor la energía”, explica. Es decir, “para que en vez de romperte dos costillas solo tengas contusiones y eso es un avance, tenemos mucho futuro con los coches autónomos”.

Berkeley también supone una aventura de vida. “Siempre tuve claro que quería probar suerte en el extranjero con un máster, conocer cultura distinta y formarte con gente muy buena”, incide. “California es súper puntera en el ámbito tecnológico y en start ups, su parte tecnológica me gusta mucho”, concluye.