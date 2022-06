“Lo contrario a la pobreza no es la riqueza, es la justicia social”

El periodista Guillermo Fesser dobla sesión en el Encuentro Acampa: el viernes acudió a la carpa de Méndez Núñez para presentar la película El monstruo invisible, que filmó junto a su hermano, Javier Fesser, y ayer hizo lo propio con su último libro, Marcelo.

Estos días presenta su película El monstruo invisible. Se dice siempre que el hambre es la pandemia invisible. ¿Qué es lo que no vemos?

No vemos la cara de la gente. Cuando pensamos en el hambre pensamos en gente que vive muy lejos, que no se parece a nosotros. Al final de la historia lo justificamos como que algo habrán hecho, porque si trabajas y te portas decentemente puedes salir adelante en la vida. Cuando tú le pones rostros a la gente que pasa hambre, te das cuenta de que no todos son gente marginada o que están en el mundo de la delincuencia. Puede ser tu vecina, tu sobrino. La gente que pasa hambre, la mayoría de las veces, está en un círculo de pobreza del que no puede salir. Cuando además a eso le pones el rostro de un niño, como a esta película, empiezas a preguntarte cosas. Cambias el prisma de la caridad a la justicia.

Cuando filma una realidad tan extrema, como es la de niños rebuscando en la basura, ¿dónde pone la línea entre mostrar la cruda realidad sin atacar a la dignidad humana?

Esto no se suele contar porque las películas son para que la gente vaya, disfrute y piense lo que quiera, no deben llevar recado; pero el que hace las películas tiene la responsabilidad de saber que lo va a haber mucha gente, y más vale que esos minutos que les robas sean para contarles algo interesante. A mí me gustaría que la gente entendiese que lo contrario de la pobreza no es la riqueza, es la justicia social. Los pobres no necesitan ser ricos, ni tener la vida que tiene la gente desahogada económicamente, sino tener acceso a los servicios para poder llegar a la vida a la que quieran llegar. Cuando piensas que la solución no está en dar cosas o dinero, sino en proporcionarles acceso a los servicios, cambia el chip. A veces es más importante que haya duchas en el poblado que que tú les mandes kilos de arroz desde España.

¿En qué momento dejamos de hablar de inseguridad alimentaria severa para empezar a hablar de desnutrición crónica?

La desnutrición crónica no se ve. Nosotros somos muy jóvenes, y no nos acordamos de la hambruna que hubo aquí después de la Guerra Civil. Si piensas en la posguerra española, y te imaginas a esa gente de las películas en blanco y negro, parecen normales, pero por dentro están pasando un hambre que se mueren. Eso es la desnutrición crónica, el hambre que no se ve. No son los niños de las guerras o las sequías en Biafra, con una mosca en el ojo y el estómago hinchado. Son gente con la que te encuentras en el transporte público. Y cuando pasa a los niños, a partir de los 6 años les está provocando una incapacidad para desarrollarse de forma normal, y eso significa que no van a poder disfrutar de la vida, porque van a tener muchos impedimentos irreversibles. Por eso es importante entender que, para que los niños no pasen hambre, tienen que tener una vida digna, acceso a la educación, lavarse las manos antes de comer y que el agua del grifo no te de colitis.

La película la grabaron antes de la pandemia. Entiendo que la situación de todas esas comunidades habrá empeorado con creces.

Efectivamente. Además, fue una tristeza para nosotros, porque nuestro objetivo era estrenar la película en el basurero, con la gente de allí, con los que convivimos durante un mes y vivimos momentos muy emocionantes. En ese basurero no hay cobertura de móviles, ni hay electricidad que te permita ver la tele, ni nada que te lleve al mundo exterior. Cuando hay tiempo, la gente habla, pasea, juega con cometas, llora, ríe. Ha habido momentos de convivencia, que no tienes en otros viajes. Fue una vuelta al ser humano muy potente, y nuestra emoción era estrenarla allí, porque queríamos que comprobaran que no les habíamos engañado. Ellos nos abrieron sus puertas cuando les dijimos “no vamos a contarle al mundo que vivís una vida miserable, sino que sois una gente encantadora y que es injusto que tengáis que vivir esa vida”, y cuando dijimos que íbamos a poner en valor su sonrisa, su manera de cocinar, de pensar, de soñar. Querríamos que lo hubiesen visto. No pudo ser, pero al final es una tontería, lo triste efectivamente es que la pandemia ha acabado afectando a los más pobres.

¿Le han acusado alguna vez de romantizar la pobreza?

No. En una proyección en Estados Unidos, un migrante mexicano que venía de un pueblo muy modesto me dijo: “Me ha gustado mucho, porque la gente no entiende que en la pobreza puede haber mucha felicidad”. No es incompatible. La felicidad se presenta en los lugares donde menos la espera. Como la esperes solo el día de Reyes, te estás perdiendo 364 días del año.

Presenta en Acampa su libro Marcelo, sobre la historia de un migrante latino en Estados Unidos. ¿Cómo contar esa vivencia sin sentir que se apropia de la historia de otro?

Marcelo es un emigrante ecuatoriano que lleva 57 años en Nueva York, y ha hecho su carrera en el mítico Oyster bar. La historia de Nueva York es interesante, el que él represente a la inmigración hispana es interesante, pero el libro no va de eso. El libro va de que cuando yo llegué a la barra de Marcelo a pedir un bocadillo de ostras fritas, porque un amigo me había dicho que si no lo había probado, no tenía ni idea de a qué sabía la ciudad. El libro se llama Marcelo porque cuando yo fui allí me dio la impresión de que este barman llevaba esperándome toda la vida. Cuando estás delante de él, te hace sentir como que eres la persona más importante del mundo. El agradar a la gente es un valor muy importante que yo quiero reflejar en mi novela. Como es hispano, sabe la historia de los migrantes en Estados Unidos, pero la historia va de Marcelo y de su forma de entender el mundo.

Y a él, ¿qué le ha parecido?

Es el primer libro que lee en su vida. No porque sea inculto, le encanta la música, su padre era músico y él tiene un gran conocimiento de jazz, es un gran conversador, pero no está acostumbrado a leer libros, y el español se le quedó un poco atrás. No tiene mucho tiempo, trabaja 12 horas al día. Pero le ha gustado, se ha emocionado. En un momento le dije que quería meter algo de ficción, para que la cosa cogiese chispa, y él incluso me sugirió que le pusiese al final de la historia en un manicomio. Al final le puse un ayudante ficticio, con la esperanza de que se dé cuenta de que la gente joven quiere algo más que ganar dinero; y también para que la gente joven se dé cuenta de que Marcelo es mucho más que un mundo viejo que desaparece.