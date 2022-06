Los amantes del baloncesto conocen bien a Zach Monaghan, el jugador del Leyma Básquet Coruña. La temporada ha terminado, pero el estadounidense todavía se deja ver por la que considera su casa, el Palacio de los Deportes de Riazor. Ayer se camufló entre los aficionados del Liceo para animar al equipo de hockey sobre patines en el segundo partido de la final por el título de la OK Liga. El gorro que llevaba no le sirvió para ocultarse de las miradas que se dirigieron hacia él cuando el speaker avisó de que quien tocaba el bombo era Monaghan. No paró de animar ni un minuto. Y se atrevió, en el descanso, a coger el stick y meter gol.