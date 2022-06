La Audiencia Provincial juzgará esta semana a un hombre acusado de violar a una joven en su vivienda de Oleiros. La Fiscalía pide siete años de prisión y otros siete años de libertad vigilada para el procesado. Según consta en el escrito de acusación, la víctima y una amiga salieron por la noche el 15 de septiembre de 2019. En un local de A Coruña, conocieron al acusado y a un amigo que le acompañaba.

Antes de las seis de la mañana, la amiga de la víctima invitó a los chicos a desplazarse hasta su casa, ya que ella pretendía mantener relaciones sexuales con el acusado. Ellas se fueron a casa en un coche y ellos las siguieron en otro. Según consta en el escrito, la víctima se fue a su habitación y le dijo al amigo del acusado que no iba a mantener relaciones con él, pero que se podía quedar en su habitación, mientras su compañera y su amigo estaban juntos. El hombre, a pesar de que la joven le había dicho que no se iba a acostar con él, se desnudó y, posteriormente, se fue al cuarto en el que estaba el ahora acusado con la amiga de la víctima. Cuando la joven se estaba poniendo el pijama, irrumpió en su habitación el procesado, que le reprochó que no quisiese acostarse con su amigo. A pesar de que la joven le reiteró que no se iba a acostar con él porque tenía novio, el hombre intentó mantener relaciones sexuales con ella y la agredió y la inmovilizó para, finalmente, violarla.

El hombre está en prisión por estos hechos desde el 2 de octubre de 2019. El presunto agresor es mayor de edad y había sido condenado previamente en 2015 por un delito de daños, en 2016 por lesiones agravadas y en 2017 por conducir sin permiso.

Además de los siete años de prisión y de los siete de libertad vigilada, la Fiscalía pide que se condene al acusado a doce años de prohibición de comunicarse con la víctima, así como a indemnizar a la joven con 7.486,49 euros y al Sergas por la atención que recibió la víctima, que precisó 180 días de tratamiento y que tiene como secuela un trastorno adaptativo.