Boa tarde! Segue a soprar con forza o nordés, con refachos (mapa esq) de máis de 70 km/h no litoral e que aínda se pode intensificar nas vindeiras horas.



Acumula moitas nubes baixas no norte, mentres q xa vemos 🛰️algunhas de evolución no interior.



Mañá menos nordés➡️máis calor. pic.twitter.com/YHRAvk2GnZ