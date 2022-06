As vosas fotos: Gabriel envíanos esta fermosa foto con ceos azuis☀️ desde a praia de #Boa #Noia. Moitas grazas!



Mañá, tempo seco e soleado, con posible entrada de brétemas na costa atlántica. Aviso amarelo⚠️ por máximas no sur e no Miño de #Ourense e na zona de #Valdeorras pic.twitter.com/nnS2QRMCKn