El Concello organiza este sábado y el 2 de julio una ruta guiada por la ciudad para recordar la figura de la actriz María Casares en el año de su centenario. En la actividad participa la Asociación de Actores y Actrices de Galicia.

El itinerario estará guiado por el historiador Emilio Grandío y la investigadora María Lopo. También intervendrán el actor Gonzalo Uriarte y Matilde Blanco. La duración es de dos horas. También se grabará el pódcast María Casares: da Coruña a Residente privilexiada.

Este domingo a las 20.00 horas también habrá una obra de teatro en el Colón con María Casares como protagonista. Se trata de la pieza Despois das ondas, de Butaca Zero, que ya se presentó en este escenario en 2019. El texto dramático, de Ernesto Is, fue ganador en 2017 do Premio Rafael Dieste. Belén Constenla, Nerea Brey, Sonsoles Cordón, Roi Fernández, Beatriz de Vega y Ernesto Is emprenderán un viaje musical por los paisajes de la memoria de la actriz coruñesa.