El COVID devuelve las reclamaciones de deudas en los juzgados de A Coruña a los niveles de la anterior crisis

Los juzgados de la provincia de A Coruña recibieron en el primer trimestre de este año 4.691 procedimientos monitorios, esto es, el método de reclamación de pago de deudas “más sencillo y más utilizado”, en palabras del miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados Jesús Ángel Sánchez Veiga. Es el dato más alto desde 2010, y, junto con el del año pasado en el mismo periodo (4.472) vuelve a los niveles de entre 2009 y 2011, los de la crisis económica pasada: entre 2012 y 2020 la media fue de menos de 3.300 en los primeros tres meses del año. Para Sánchez, socio del despacho Garrigues en A Coruña, el “aluvión” de demandas“ no es casualidad”, sino que ha vuelto a aumentar al vivirse una época con “dificultades de liquidez”.

A la falta de confianza en que los clientes puedan pagar se suma, explica Sánchez, que, al contrario que en la recesión de 2008, ahora existe una moratoria concursal. Los acreedores de empresas que están en dificultades pero que no se liquidan reclaman las deudas porque “mucha gente considera, y es cierto, que si llegas antes del procedimiento concursal, eres el que cobras”.

Otro síntoma de la crisis es la cantidad de concursos declarados concluidos de oficio por el juez, cuando le resulta “evidente” que una empresa no tiene activos siquiera para pagar el propio concurso. En la mayoría de los años anteriores no había habido ningún caso, pero este primer trimestre se han visto once, y el del año pasado, siete. Para Sánchez, que ha llevado “dos de los casos”, es una muestra de que “llegamos al concurso de acreedores más vacíos de patrimonio en más ocasiones”. También achaca el aumento a que una de las magistradas de A Coruña “tiene una idea clara del concurso exprés y lo aplica sin miedo”.

Pero el número de concursos de empresas en sí mismo permanece en niveles similares a los del último lustro, antes del impacto del COVID, y los Expedientes de Regulación de Empleo (EREs), por los que una empresa alega razones económicas para despedir trabajadores, son incluso más bajos. Este trimestre hubo uno y el primero de 2021 tres, mientras que en 2020 se contabilizaron nueve y en 2012 una veintena.

Para Sánchez, esto no es ningún misterio: “La explicación desde el punto de vista jurídico es la facilidad en la tramitación de los ERTEs”, que han permitido prescindir temporalmente de trabajadores o reducir sus horas para paliar la caída de ingresos de las empresas por el COVID.

Lo que sí ha aumentado en los últimos años es el número de concursos de personas físicas. La figura se creó en 2015, y en el primer trimestre de 2016 solo hubo dos casos. En el de este año se registraron 35 casos y en el del 2021, otros 33, si bien en los primeros tres meses de 2020, cuando aún no se había notado el efecto del COVID, ya fueron 41. Sánchez cree que “la crisis puede influir” pero que la experiencia con esta nueva figura “hace que abogados y abogados nos metamos más en estos procedimientos: van a ir in crescendo”.

Entre los que se declaran en bancarrota, explica el letrado, existen tanto particulares que no pueden pagar un crédito al consumo como empresarios que avalaron operaciones de sociedades que entraron en concurso. “Las experiencias, por regla general, son buenas, aunque no todas: permite volver a empezar sin deudas, pero liquidas tu patrimonio”.

Descenso de los desahucios

Otro cambio con la anterior crisis se produce por la disminución de las ejecuciones hipotecarias. Hasta 2008 estaban por debajo de las cien al trimestre, pero en 2009 se saltó a 167, y no se volvió a descender del centenar hasta los primeros tres meses de 2019. En el pico de casos, en 2011, llegó a haber 211 entre enero y marzo, siete al día. En los tres meses de inicio de este año ha habido 82, menos de tres por jornada, lo que Sánchez asocia al “cambio de cultura: lo que influye es la búsqueda por parte de los acreedores de todo tipo de soluciones antes de la ejecución”.

¿Por qué? Porque las experiencias de la anterior crisis de desahuciar y quedarse con el piso “no son buenas”, con los bancos acabando con un “exceso de ladrillo” que no sabían colocar. Cuando los pisos se venden, “las pujas son bajas y los ingresos son pequeños, con lo que el acreedor cobra poco y el deudor no queda exonerado de toda la deuda”. Para evitar esto, “se está refinanciando mucho, dando oportunidades para pagar”.

En cuanto a la agilidad de los trámites, Sánchez señala que los Juzgados de lo Mercantil de A Coruña tienen “buenos jueces” pero que, incluso con la incorporación de un tercero que “va a descargar” asuntos, “hay mucho colapso, no hay la agilidad necesaria”. Algo semejante ocurre en el resto de órganos. “En lo Social había un atasco gigantesco y lo sigue habiendo, aunque con la creación de nuevas oficinas judiciales está empezando a funcionar: pero los juzgados que no son de nueva creación tienen un atasco histórico. En Primera Instancia e Instrucción se ha mejorado en cuanto a tiempos de resolución, pero la Administración de Justicia tiene un déficit enorme en relación a otras en cuanto a funcionamiento digital”, cree Sánchez.