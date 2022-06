“Las mujeres empezamos a ver nuestras prisiones mentales, los hombres no”

“¿Por qué aceptamos que hay una pirámide en el éxito pero también una pirámide salarial que es inmoral?”. La escritora y periodista Nuria Labari lanza la pregunta. Sobre eso y muchas otras cosas sobre el mercado laboral habló ayer en la librería Berbiriana en la presentación su libro El último hombre blanco.

¿A qué se refiere con ese hombre blanco y qué hay que temer?

Es más fácil saber a qué no nos referimos. Parece que no es una mujer ni una persona LGBTIQ, no es alguien freelance, no es alguien a quien hayan roto el corazón, no es una persona neurodiversa, no vive de alquiler, no es frágil, no llora... La lista podría continuar infinitamente. Ese hombre blanco es, sobre todo, un símbolo, un mito, quizá, que compartimos y que seguimos alimentando. Esos mitos, que ni siquiera existen, pero a los que damos mucho espacio, terminan ordenando nuestras vidas y nuestras decisiones.

Su protagonista consigue entrar en ese mundo de hombres, de negocios. ¿Llegar ahí significa adaptarse a lo que mandan ellos?

Ellos nos mandan a nosotras pero también a ellos mismos. El libro bucea en sobre qué está hecho el trabajo y por qué todos y todas tenemos tanto malestar ahí. Malestar porque nuestros trabajos, a veces, no nos sacan de la precariedad y casi nunca nos dan bienestar y felicidad. Es algo que hemos sacralizado y sobre lo que no podemos pensar. Hay que aguantar y es lo que hay. Mi protagonista va a hacer como una autopsia de su trabajo. Es una mujer y va a pasar por todos los peldaños de esa escalera que asciende al éxito y va a ver qué cosas hay que dejar en el camino y también cómo afecta el trabajo a la identidad. Eso afecta más a la mujer porque las normas del trabajo han sido masculinas. Los hombres han estado en solitario en el trabajo durante siglos y cuando nos dejan llegar, llegamos a un trabajo en el que las reglas ya están escritas y los puestos ya están repartidos, como si fuese un campo de fútbol, los árbitros, las instalaciones, las luces, el público y el precio de los fichajes. Nosotras intentamos asimilar lo que se nos ha vendido. Es una igualdad que en realidad es una asimilación a un modelo masculino. No es una igualdad entre personas. Y ese modelo nos ordena la vida a todos y a todas, especialmente en el trabajo. Esto está tan interiorizado y aceptado que no lo vemos. Los hombres, desde luego, no ven sus prisiones mentales. Las mujeres estamos empezando a ver las nuestras, pero ellos no. Para desvelar o poner luz en la prisión mental del trabajo, yo necesitaba una mujer protagonista porque ella tiene todavía la capacidad de asombroso o de entender que está aceptando lo inaceptable.

¿El trabajo perfecto no existe?

Bueno, no es eso. Esto tiene que ver con otra cosa. Es un buen ejemplo la forma en que antes nos enamorábamos. El príncipe azul no existe, pero el amor sí, igual que el buen trabajo. Si piensas sobre el trabajo, o lo dejas o te rindes, mientras que pensar sobre el amor no significa no enamorarnos o no pensar que el amor perfecto no existe. Ahora hemos resignificado el amor romántico y no hemos dejado de enamorarnos ni de acostarnos con hombres. En el terreno del trabajo se están jugando muchas cosas, como nuestra identidad sexual, nuestra identidad como hombres y mujeres, pero no se piensa en ello o pensamos con mentalidades y discursos del siglo XX. Esta protagonista nos va a ayudar a transitar por una vida que nos va a dar muchas respuestas sobre la nuestra y si estamos donde queremos estar y hacemos lo que queremos hacer. Las mujeres ya no somos una minoría y podemos exigir que el poder se organice de otra forma distinta. Ya no tenemos que tentarlo, tenemos que reventarlo.

Y en esa escalada profesional, ¿cuál diría que son las conclusiones a las que llega su personaje?

No voy a hacer spoiler, pero sí que es cierto que este libro muestra una jaula. Si alguien se ha sentido un hámster que corre y corre pero no avanza, esta novela le va a servir para ver dónde está metido, de qué esta hecha la jaula y dónde está la puerta. Cuando sabes de qué está hecha la prisión mental, entonces ves una puerta y puedes salir.