A Coruña registró este miércoles hasta 27 grados --a pesar de que fue una jornada marcada por la bruma y por la nubosidad que anoche dio paso a chubascos tormentosos-- y esa es exactamente la misma máxima prevista para este jueves, 16 de junio: 27 grados. El calor aprieta estos días en la ciudad a pesar de cierta inestabilidad que hoy también podría tomar protagonismo durante la tarde, pues Meteogalicia no descarta algún chubasco en A Coruña en la segunda mitad del día, aunque en general será un día con cielos más abiertos que los que vimos ayer, con alternancia de nubes y claros y tiempo estable, en general, con la salvedad de alguna precipitación débil y aislada que podría caer después del mediodía, como se puede ver en el avance de la previsión del tiempo de Meteogalicia para A Coruña por horas.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin apenas variación, pues ayer los termómetros no bajaron de 18 grados y hoy no veremos valores inferiores a 17 grados. Y el calor no remitirá, por ahora, en A Coruña, aunque lejos de las máximas que se registran en lugares del interior gallego, caso de Ourense, que este jueves alcanzará 35 grados --ayer estuvo en alerta amarilla por registros por encima de los 36 grados--, o Lugo, que marcará 32 grados.

La ciudad herculina seguirá durante las próximas 48 horas con los termómetros en valores elevados para esta época del año, pues tanto el viernes como el sábado Meteogalicia espera hasta 25 grados, y ya el domingo el tiempo cambiará y las temperaturas registrarán un notable descenso que dejará los termómetros en un tope de 20 grados, con la previsión además de una mayor probabilidad de lluvias, según se desprende del pronóstico para A Coruña a medio plazo.

Ya de cara a la próxima semana, la primera mitad de la misma estará marcada por la inestabilidad y a partir del ecuador mejora el pronóstico. Más información.