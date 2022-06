A Coruña será el escenario este fin de semana del undécimo Encuentro Artes por la Integración, un proyecto que tiene como objetivo romper las barreras entre artistas con y sin diversidad funcional. Las citas se repartirán entre el Fórum Metropolitano, los jardines de Méndez Núñez y la plaza de Azcárraga.

El festival arranca mañana con la presentación de la actriz María Vázquez, y las piezas No confieso y Arnasa. El sábado continuará con la Asamblea Diversa y La pequeña Bauhaus y la actuación de la compañía de danza del Colexio O Pelouro de Tui, y la pieza No me toques el secreto. La cita termina el domingo con la obra ganadora del festival Escena Móbile de Sevilla y una sesión del DJ francés Pascal Kleiman.