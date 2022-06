“Las mareas decrecen y las Xuventudes Socialistas tienen que volver a ser referencia”

Eduardo Astray (A Coruña, 1996), acaba de ser confirmado como secretario general de las Xuventudes Socialistas de la ciudad, cargo que ya ejercía de manera provisional después de un impasse de un año en el que la agrupación estuvo sin directiva. Es graduado en Derecho y compatibiliza el máster de Abogacía y la carrera de Relaciones Laborales con prácticas en un despacho.

¿Cómo empezó a militar?

Desde siempre tuve convicción socialista, deseo de participar, pero no sabía cómo. Un compañero en la facultad, un buen amigo, me animó Y tenía un profesor. Santiago Roura, ex coordinador municipal, que defendía participar para cambiar las cosas. Entré en 2018, en las primarias, y participé ahí y en la campaña de Inés Rey: llevaba la furgoneta.

¿Por qué renunció la anterior directiva de las Xuventudes?

Habían reflotado de cero, pero hablaban de que había falta de actividad y dieron un paso a un lado. No había gestora. Quedamos como en un limbo. Los estatutos dicen que si pasa más de un año sin asamblea, se puede hacer una extraordinaria por petición de tercio de militantes. Lo hicimos en septiembre de 2021.

¿Cuántos militantes son?

En septiembre estábamos en una situación complicada, había habido bajas de militantes, también por edad.... Hemos aumentado el censo un 100%. Rozamos los 20.

¿Cómo buscan militantes?

Tiramos de compañeros de partido que tienen familiares o conocen gente que quiera participar, y amistades de persona de la ejecutiva. Lo más común en afiliaciones es conocer a alguien que está dentro de la organización. E hicimos campaña de reparto por la ciudad, explicando nuestros puntos clave y lo que queremos llevar a cabo. Necesitamos volver a ser una referencia .

¿Por qué dejaron de serlo?

Se había perdido el gobierno, y los jóvenes están un poco desconectados de la política.

¿Cómo animarlos?

Hacemos repartos, campañas de afiliación, prevención de la ludopatía... No siendo una ejecutiva en un despacho, haciendo cosas internas.

¿Cómo ve el pasado del PSOE ?

Siempre hay cosas que mejorar pero se han hecho otras muy buenas. Es la agrupación más activa, más visible, con más participación, de la historia de la ciudad.

Marea fue también muy activa...

Las mareas están en periodo de decrecimiento y estamos recuperando. No al nivel de la época de Paco [Vázquez] o Javier [Losada], pero hay una buena labor por parte del Ayuntamiento que ve la ciudadanía.

¿Ve divisiones en la agrupación?

Yo creo que no. Necesitamos unión. Tenemos que apoyar a las personas que ganaron las primarias.

¿E integrar a los perdedores?

Siempre se intenta integrar a todos los compañeros. Tenemos compañeros que han apoyados a diversas opciones en las primarias, y como cargos somos neutrales.

¿Como ve a Rey y las elecciones?

Muy válida, desde que está se ha notado un cambio en la ciudad. Para las municipales hay que trabajar pero creo que se van a conseguir.