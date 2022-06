Volar a Londres, Menorca o Bilbao en julio desde Alvedro es más barato que ir a Madrid en tren

Volar a Londres, a Menorca, incluso a Bilbao es más barato en julio, que es ya temporada alta —a partir del segundo fin de semana, ya que el primero Alvedro estará cerrado por obras de asfaltado de la pista—, que viajar a Madrid en tren, según los precios que tienen disponibles las aerolíneas en su web y también Renfe, a tan solo dos semanas de que comience el mes.

Vueling cuenta actualmente con una oferta para unir A Coruña con el aeropuerto de Gatwick —antes de la pandemia operaba al aeródromo londinense de Heathrow—, por la que ofrece vuelos de ida por 14,99 euros, un precio que no se mantiene a la vuelta, ya que el más barato es de 29,99 euros. Si los viajeros pueden jugar con las fechas a la hora de planear sus escapadas y vacaciones, pueden volar, por ejemplo, el 27 de julio por 14,99 euros la ida, y volver ya en agosto, el día 14, por 29,99 euros o irse el 6 de julio por 14,99 euros y volver el 13, por 51,99. Para coger los vuelos más baratos del calendario de julio, los viajeros tendrían que ir y volver el mismo día, el 6 de julio.

En caso de que haya que ceñirse a unas fechas fijas, el precio de los vuelos se dispara, por ejemplo —cogiendo los días más caros del mes—, la ida a Londres el 16 de julio asciende a 147,98 euros y la vuelta más cara sube hasta los 226,98 euros, el 30 de julio.

El billete más barato de tren desde A Coruña a Madrid que se puede comprar actualmente en la web —ya que hay trenes que tienen todas sus plazas completas— asciende a 34,90 euros, un viaje de tres horas y 37 minutos, que sale de la ciudad a las 5.08 horas, llega a Ourense a las 6.16 horas y, una vez allí, los pasajeros han de cambiarse de tren, para seguir su camino hacia la estación Clara Campoamor, en Chamartín, a la que llegan a las 8.45 horas. El viaje de vuelta más económico es el día 27 de julio, a las 8.00 horas, en trayecto directo desde Madrid a la estación de San Cristóbal, de casi cuatro horas y un precio de 42,30 euros. En total, 77,20 euros.

En este caso, como en el anterior, si los usuarios no disponen de flexibilidad para viajar, los precios más comunes superan los 53 euros por trayecto. Estos precios —como los de las aerolíneas— no incluyen ningún tipo de servicio extra, ya que, por ejemplo, Renfe ofrece viajar en un asiento más cómodo pagando la tarifa Confort, que es unos cinco euros más cara.

A pesar de que los vuelos más baratos a París —el otro destino internacional de Alvedro— no tienen un precio inferior a los de los billetes más económicos de tren a Madrid, dependiendo del día en el que se planee el viaje, supone menos esfuerzo económico llegar a la capital francesa en avión que a la española en tren.

Los vuelos de ida de menor precio desde Alvedro hasta Orly cuestan 33,99 euros, mientras que la vuelta más económica es de 79,99 euros, aunque ese precio solo está disponible el 6 de julio; para encontrar un vuelo por debajo de los cien euros es necesario volver a Alvedro en agosto, por ejemplo, el día 17, cuando el trayecto se puede comprar en la web de Vueling por 33,99 euros.

Los precios de Iberia, que unen Alvedro con Madrid, también compiten con los de Renfe, ya que, por ejemplo, el 6 de julio, se puede volar por 24 euros y volver el 16 por 36 euros. Las tarifas de Air Europa son casi iguales, ya que hay vuelos de ida por 24,90 euros y, de vuelta, por 35,22 euros.

La oferta de Volotea también está por debajo o muy cercana a los precios del tren a Madrid. Es posible, por ejemplo, viajar a Bilbao por 19 euros de ida y 24 de vuelta, también a Menorca, por 24 euros la ida y 41 la vuelta y a Málaga y Valencia, con unos precios de ida de 28 euros y de vuelta, 62 y 52 euros, respectivamente. Los precios de Vueling para el mes de julio para conectar A Coruña con Valencia, sin embargo, son superiores, con el precio mínimo del trayecto por más de 80 euros.

Para llegar a Barcelona, Vueling cuenta también con precios bajos —26,99 euros los días 26, 27 y 28 de julio, con salida de A Coruña, y 31,99 la semana anterior— y con vuelta desde 41,49 euros. Barcelona, junto con Madrid, Londres y París son nodos de conexión con otros destinos internacionales. La otra aerolínea que opera en Alvedro es Binter, que une A Coruña con Gran Canaria, en este caso, los precios no bajan de 273,87 euros para los no residentes en el archipiélago —81,12 para los canarios— durante este mes de julio. La cosa no mejora en agosto, ya que los precios se mantienen rozando los 300 euros.