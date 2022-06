Pati Blanco se gradúa en la “universidad” de El Corte Inglés

En sus 26 años al frente de la comunicación de El Corte Inglés en Galicia —en los últimos años, también Asturias—, Pati Blanco aprendió, compartió, improvisó y resolvió problemas. Conoció a grandes personajes del mundo de la cultura, actuando en ocasiones, incluso, de “guardaespaldas” para que el susodicho saliese “por la puerta de atrás”. No quiere decir nombres. Esos recuerdos se los lleva él, como aquellas primeras veces en las que era el único responsable del centro y “tenía que atender reclamaciones de clientes” o cuando le pedían entradas para macroconciertos con los que la empresa no tenía nada que ver. Pero, ante todo, una sonrisa. “Ha sido todo muy intenso. Son 26 años que han pasado en un abrir y cerrar de ojos”, confiesa Blanco, que cumple los 65 a final de año. Su puesto lo ocupa a partir ahora Fuencisla Cid.

La “aventura”, como él mismo la define, empezó en 1996. “Me acuerdo de los primeros días. Yo venía del mundo del deporte. Fui consejero del Dépor y jefe de gabinete de la Secretaría Xeral para o Deporte. Me metí en un mundo nuevo, desconocía como era estar dentro de una gran empresa”, comenta, y añade “era como una universidad para mí”. Y ha conseguido graduarse con matrícula de honor. “El Corte Inglés fue el escenario en el que pude desarrollar mis cualidades personales y mis habilidades aparte de mis conocimientos”, expone.

Reconoce que estos grandes almacenes “van más allá de la labor empresarial y la actividad económica, también contribuyen a mejorar la sociedad”. Ese “componente social” marcó su trayectoria. “Es una empresa muy implicada en la vida de las ciudades”, apunta Pati Blanco, que destaca que El Corte Inglés es “una plataforma de relación con la sociedad”.

En estas casi tres décadas, ha vivido “momentos muy interesantes” que guarda en su memoria con cariño. Ahora le ha tocado poner punto final a esta experiencia pues la jubilación se acerca, pero sus ganas de trabajar y hacer proyectos no acaban nunca. “Yo tengo muchas inquietudes. Se me presenta una oportunidad de poner en marcha proyectos que en otros momentos no pude hacer”, reflexiona Blanco, a quien le apasiona la creación literaria, el turismo y la gastronomía. “Quiero que otros se beneficien de mi experiencia y de mis conocimientos. El sentido de todo es poder compartir”, concluye.