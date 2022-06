El rapero Anuel fue una de las estrellas invitadas al Son do Camiño y, tras "prender fuego" en O Monte do Gozo, se tomó un momento de relax en su hotel de A Coruña antes de seguir con su gira que le llevará esta noche a Oropesa y en dos días a Ibiza en un tour con hasta 20 paradas en suelo español. El puertorriqueño, con más de 28 millones de seguidores en Instagram y dos millones en Twitter y Tik Tok, no fue alojado cerca de la postal de la ciudad, pero no fue óbice para que en una storie y desde la ventana de su provisional casa en Matogrande enseñase Alfonso Molina, Someso y el Ofimático. Todo mientras prometía vídeos de de su paso por Santiago y reivindicaba a los Chicago Bulls con una gorra y una réplica u original de un título de la NBA, justo cuando los Warriors acaban de conseguir el cetro de 2022. Anuel AA es muy aficionado al baloncesto y le ha dedicado canciones a Michael Jordan o Kobe Bryant, entre otros.