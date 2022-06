“Nos interesa cómo salen los visitantes por la puerta más que cuántos entran”

El Museo de Estrella Galicia está de aniversario, cumple tres años y esta noche, con todas las entradas ya agotadas, lo celebrará con tiraje de cerveza, catas y maridaje; también con la música del grupo Fetén Fetén, que actuará en directo.

El museo abrió sus puertas hace tres años y se ha tenido que enfrentar a la pandemia. ¿Qué balance hace del arranque de MEGA?

Estamos en un momento bastante bueno, porque por fin en 2022 podemos tener MEGA al 100% de su operatividad. Estamos trabajando bien en esta etapa de recuperación y tenemos muchas novedades.

En la inauguración de la exposición de latas de cerveza históricas hablaban de introducir nuevos proyectos temporales. ¿Tienen ya alguno más programado?

La idea es que la exposición permanente se vaya actualizando en función de la evolución de la compañía y de los ejes en los que va trabajando, como, por ejemplo, el impacto positivo, los patrocinios deportivos o la innovación de cervezas y, además, queremos tener una parte en el recorrido en la que podamos difundir esos aspectos a través de exposiciones que tengan que ver, como es el caso de las latas de cerveza, con un formato infinitamente reciclable. Estamos pensando y preparando nuevos proyectos para 2023, pero todavía no tenemos ninguno definido. La idea es que haya rotación de muestras para que cada año podamos exhibir proyectos distintos.

La pandemia frustró las visitas a los museos. ¿Están ahora en números de visitantes que habían previsto para 2020 o 2021?

El número no nos ha preocupado nunca demasiado, lo que nos importa es la satisfacción del visitante cuando viene. Nuestra misión es interpretar la cultura de la cerveza de Hijos de Rivera y ofrecerla a los visitantes para su enriquecimiento y su conocimiento, de modo que nos interesa más cómo salen por la puerta que cuántos entra. Obviamente nos interesa captar el mayor número de visitantes pero nunca ha sido nuestro objetivo llegar a un número sino que la visita sea excelente.

Cuentan también con actividades paralelas, como maridajes o conciertos. ¿Seguirán?

Estamos preocupados por que la gente nos conozca y ahí es donde preparamos una programación cultural que este año, por fin, podemos ofrecer en toda su extensión, con por lo menos un acto al mes, en el que la cultura de la cerveza, la música y la gastronomía son los ejes principales, por eso hacemos catas, conciertos, maridajes... Lo hacemos fuera del horario de visitas para que la gente pueda venir a MEGA sin tener que visitar el museo necesariamente. Buscamos que pueda venir gente atraída por la actividad cultural para que nos conozca y que después quiera volver.

¿Se ven en el espejo de otros museos de la cerveza, como puede ser el de la Guinness, en Dublín?

Evidentemente vemos qué hacen otros museos similares, pero queremos tener nuestro sello propio. Si la pregunta es si imitamos algún modelo, diría que no. Proyectos como el de la Guinness tratan de meter al mayor número de gente en el menor tiempo posible y que después se quede tomando cerveza en bares. Nosotros aquí no vendemos cerveza sino que ofrecemos experiencia cervecera y no que se queden tomando rondas de cañas después. Claro que vemos qué es lo que se hace y hay cosas que inspiran, pero no intentamos seguir ningún modelo.

¿Forma parte ya el MEGA de las visitas obligadas cuando alguien viene a A Coruña o es todavía un objetivo por cumplir?

Hemos pasado un año y medio de pandemia en un momento en el que la gente no nos conocía y ahora ya estamos en un punto en el que la gente ya nos conoce y quiere venir. Vamos en el camino de convertirnos en una de las visitas obligadas tanto para los coruñeses como para los que vistan la ciudad y creo que pronto lo conseguiremos.

¿Cuál es el objetivo que se marcan a medio plazo?

Ser la herramienta de posicionamiento de las marcas de Estrella Galicia, ser el difusor de su cultura de cerveza y que la gente que entre por la puerta se vaya, si ya nos quería, queriéndonos mucho más a nuestra cerveza y a nuestra casa. Y si no nos conocía, que se vaya con un impacto de lo que somos, de nuestro ADN y de cómo hacemos las cosas desde hace 116 años.

¿Cuál es la joya de MEGA?

Es difícil de decir porque creo que tenemos una experiencia muy completa. Acabamos de inaugurar esta semana el nuevo corner de patrocinios deportivos, con el show car de Ferrari, que ahora es el mayor reclamo. El rey es la cerveza, en todos sus estadios y en todos sus formatos, pero la joya absoluta es el equipo, tenemos una exposición muy bonita, interactiva y sensorial, pero quien le pone el valor y hace que la gente lo viva y lo sienta como suyo es el personal, desde quien está en taquilla a los guías.

¿Qué es lo que se le cuenta a los visitantes cuando entran en MEGA?

Lo que hacemos primero es contextualizar el origen de la cerveza, nuestros orígenes, el arraigo, somos gallegos y lo llevamos en el nombre y siempre lo manifestamos, en cualquier actividad. Conocemos a la familia Rivera y las materias primas: el agua, los lúpulos, las levaduras... Después vemos el proceso histórico, con nuestras calderas, conocemos cómo han evolucionado las cervezas y la gente las experimenta en la zona de degustación con diferentes productos de maridaje.

¿Sabría igual la cerveza si se hiciese en otro lugar?

Nosotros estamos donde queremos estar y donde tenemos que estar, solo tenemos una fábrica en el polígono de Agrela, las materias primas, sobre todo el agua de Cecebre, es lo que hace nuestras recetas diferenciales. Somos gallegos y no nos vamos a ir de aquí.