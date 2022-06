O profesor Javier Lasarte publicou o pasado ano 2021 un libro dedicado ao ferrolán José Alonso López. Un texto que describe e analiza a súa destacada participación como deputado nas Cortes de Cádiz e nas do Trienio Constitucional. Lembremos que o nome de Alonso figura na lápida instalada en 1912 no oratorio de San Felipe Neri (Cádiz) coa que o Concello da Coruña rendeu tributo a deputados que interviron na redacción da Constitución de 1812.

Javier Lasarte Álvarez, catedrático emérito de Dereito Financiero e Tributario (Universidade Pablo de Olavide, Sevilla), levou a cabo unha rigorosa pescuda para a elaboración do libro que comentamos, que incluíu visitas a Ferrol e A Coruña na procura de informacións e a revisión de arquivos. Coa súa publicación o investigador subliña a relevancia dun personaxe bastante ignorado polos nosos historiadores e institucións, malia que falamos do político liberal galego máis destacado das dúas primeiras décadas do século XIX. Un tempo no que a identificación co liberalismo supuña cuestionar o sistema político vixente, os vellos privilexios dunha sociedade estamental.

Quen foi José Alonso?

José Alonso López e Nobal (1763-1824) iniciou a súa carreira profesional na Armada, na que ingresou en 1786 como piloto e chegou a acadar, en 1798, o grao de alférez de fragata. En 1792 foi destinado ao Observatorio Astronómico da Academia de Gardas Mariñas de Ferrol, que dirixiu, na que tamén exerceu como profesor de Matemáticas. Encargouse de levantar, entre 1800 e 1801, o plano xeográfico estatístico do Arcebispado de Santiago e en 1803 foi nomeado comisario da Inspección General de Caminos. Un ano despois escribiu unha Memoria sobre abertura económica de la Carretera de Vigo a Benavente con sus ramales a Lugo, Santiago y Pontevedra.

En 1820, de xeito anónimo, publicaría unha extensa obra de 1670 páxinas que respondía ao título de Consideraciones generales sobre varios puntos históricos, políticos y económicos, a favor de la libertad y fomento de los pueblos, y noticias particulares de esta clase, relativas al Ferrol y a su comarca, obra de referencia para posteriores estudos. Alonso formou parte dunha das xeracións de científicos de maior proxección que operaron en Galicia, todos eles comprometidos co liberalismo. O matemático de Bermés (Lalín) Xosé Rodríguez González xogou un papel fundamental nese grupo, que incluía ao boticario compostelán Julián Suárez Freire, o químico Gabriel Fernández Taboada (Colexio Militar e de Cirurxía de Santiago), José Francisco Vendrell de Pedralbes e Eusebio Bueno (do Colexio de Cirurxía), Domingo Fontán (na universidade e no Colexio Militar), Francisco Esteban Yebra e Francisco Cónsul Jove (no Consulado coruñés).

Un importante manuscrito

Na preparación do seu libro Lasarte consultou no Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses un valioso manuscrito orixinal de Alonso, o único exemplar que se conserva: Reflexiones sobre las necesidades urgentes de la España en su población, agricultura, comercio y marina (1807). Un texto no que o autor ferrolán expresou preocupacións diversas, que se desenvolverían noutras publicacións e na súa posterior actividade como deputado. O manuscrito recolle un comentario a salientar, pois naquel contexto pouco favorable a esas posicións defendía a igualdade intelectual entre mulleres e homes: “Sus facultades [as das mulleres] intelectuales son de la misma intensidad de fuerza que las del hombre, si se enrrobustecen (sic) con la educación”.

A invasión francesa levouno á actividade política

Cando en 1808 se produciu o levantamento en Galicia contra a invasión francesa, aquel home escuro e descoñecido, segundo as súas propias palabras, saíu á luz. Formou parte da Junta local de Ferrol, en xullo de 1809 foi nomeado pola Junta del Reino enxeñeiro comandante das fortificacións da súa cidade. A comezos de 1810 resultou elixido vogal, pola provincia de Betanzos, da Junta Superior de Subsidios, Armamento y Defensa de Galicia e no verán dese mesmo ano foi nomeado deputado a Cortes en representación da propia Junta. Partiu o 18 de agosto na fragata Ifigenia cara a Cádiz.

Activo deputado

No extenso libro (541 páxinas) redactado por Lasarte e publicado polo Congreso dos Deputados (Madrid), Alonso López. Diputado liberal por Galicia en las Cortes de Cádiz y del Trienio Constitucional, o seu autor alude á “sorprendente actividad de un hombre silencioso” nas Cortes de Cádiz, nas que estivo presente desde o día da súa apertura ata o da clausura. Neses tres anos presentou un elevado número de propostas, “algunas de ellas muy complejas”. Formou parte de varias comisións, xogando un papel principal na de Facenda. Sobre o sistema fiscal realizou propostas nas que “se adentra en el terreno de la moderna imposición personal”.

Alonso cualificaba o funcionamento fiscal do Antigo Réxime como un “sistema monstruoso”, observando unha notable desproporción entre as cargas soportadas polas diferentes capas sociais, prexudicando aos que traballaban, traballadores manuais e xornaleiros, fronte os que vivían de rendas. Nese sentido, dinos Lasarte que o deputado galego “truena contra las rentas provinciales, especialmente contra alcabalas y millones, que gravan proporcionalmente mucho más a los pobres que a los adinerados”. Fronte esa discriminación secular, Alonso defendeu o reparto das cargas fiscais en función da capacidade económica. Coidaba que “siempre ha gemido la parte más útil y laboriosa de la sociedad bajo el peso de la arbitrariedad, del vasallaje, del desprecio y de los privilegios del clero y la nobleza. Constantemente pugnaron estas dos clases del Estado contra la razón, contra la felicidad general y contra los derechos más imprescriptibles de los hombres. Con sus usurpaciones, con sus mal cencebidos privilegios y con su poderío, han logrado en los tiempos de barbarie, que jamás fuesen gravadas ni tasadas las tierras que poseían, eludiendo de este modo toda contribución de derecho de talla, u otra imposición nacional que ayudase a formar la masa de ingresos que necesitaban las obligaciones del Estado”.

As contribucións de Alonso en Cádiz, coida Lasarte, xogaron un papel importante cara a introdución efectiva da imposición persoal, directa e proporcional, no sistema fiscal español. O profesor andaluz sitúao entre os primeiros economistas matemáticos no panorama español. Sen dúbida o mariño aproveitou a súa formación matemática para os traballos sobre Facenda, algo que tamén se apreciaría no seu libro Consideraciones generales, no que abondan cifras, exemplos numéricos e táboas estatísticas e a confección da primeira táboa de vida realizada en España, ademais do emprego do cálculo infinitesimal na análise fiscal, na busca da solución óptima do cálculo da cota do contribuínte.

Asemade, o noso deputado, que situaba a poboación como primeiro factor da riqueza, interveu nas Cortes gaditanas a prol da abolición dos señoríos, institución de orixe medieval que incluía terras e ás veces vasallos e xurisdición específica. No seu escrito sobre o tema terminaba solicitando: “Que se destierren sin dilación del suelo español y de la vista del público, el feudalismo visible de horcas, argollas y otros signos tiránicos e insultantes de la humanidad, que tiene erigido el sistema del dominio feudal en muchos cotos y pueblos de la Península”.

“No hay medio entre ser ciudadanos libres o esclavos miserables”

Defensor da soberanía popular, precavido, e bo coñecedor da historia, Alonso aludiu nas súas intervencións á necesaria protección fronte a un posible “despóta nacional”, pois temía que —vencidos os invasores— poderan “volver a gemir bajo el cetro de hierro de un despóta y de su arbitrariedad” pola influencia dos absolutistas, “hombres que siempre miraron y mirarán con sobresaltos la ilustración de los pueblos”. E —xa naqueles tempos— pedía axuda a “los periodistas y escritores bien intencionados” para que “ilustraran a los pueblos en los verdaderos intereses sociales”.

Lamentablemente as súas previsións cumpríronse. Fernando VII restaurou o absolutismo en 1814 e derrogou a Constitución de 1812. En 1820 Alonso participaría no levantamento liberal e formou parte da Junta provisional de Ferrol, resultou de novo elixido deputado a Cortes na primeira lexislatura (1820-1821) e na extraordinaria que tivo lugar entre setembro de 1821 e febreiro de 1822. Nesas Cortes o seu protagonismo foi moi escaso. En febreiro de 1823 elixírono primeiro tenente alcalde de Ferrol e nese posto continuou ata fins do Trienio Constitucional, causada por unha nova invasión dun exército francés, neste caso ben acollida polos sectores conservadores. O Concello departamental expresou o seu rexeitamento á invasión e deu a coñecer unha proclama, que asinou Alonso, na que dicía: “No hay medio entre ser ciudadanos libres o esclavos miserables”.