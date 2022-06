Las trabajadoras de la red de bibliotecas municipales denuncian la falta de garantías por parte de la empresa concesionaria del servicio, LTM, de que vayan a cobrar la nómina de julio y la extra correspondiente a ese mes. Tras la asamblea extraordinaria del comité de empresa, las empleadas han decidido que si no se les pagan sus honorarios, irán a la huelga el próximo día 4 de julio.

Las trabajadoras, que aseguran que “no es la primera vez” que sufren retrasos en el pago de sus nóminas, han comenzado a movilizarse para visibilizar su situación a través de las redes sociales o cartelería, que ya han instalado en algunas de las bibliotecas de la red, con mensajes como Desculpe se non estou alegre, mais pode que este mes non cobre. Culpables Empresa LTM+Concello.

Advierten de que la huelga será inminente si la empresa no confirma el pago de las nóminas, y denuncian que el pliego del contrato es “muy precario”, que iba “a la baja” e incluía condiciones “de difícil cumplimiento”, situación que “se veía venir” pero que no impidió a la concesionaria presentarse al concurso, en el que fue la única concurrente. “La responsabilidad no puede recaer en las trabajadoras. Hay un pliego, la empresa lo firma y tiene que pagar”, consideran.

Los grupos municipales de Marea Atlántica y BNG se reunieron esta semana con las trabajadoras y escucharon sus demandas. Las formaciones pidieron al Concello la remunicipalización del servicio, que tiene una parte privatizada, así como la mediación del Ejecutivo en el conflicto laboral para salvaguardar los derechos de la plantilla.