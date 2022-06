La Xunta cambia los accesos al hospital de A Coruña tras las críticas por el impacto del diseño inicial

La Xunta da marcha atrás en su proyecto para construir un nuevo acceso viario al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac). Renuncia al diseño inicial de una rotonda elevada con ramales de acceso sobre la avenida de A Pasaxe (AC-12), que había sido criticado por los vecinos de Eirís y Oza, y opta por una vía que no se había planteado hasta el momento: solicitar al Ministerio de Transportes la cesión de la titularidad de este vial estatal y así poder desarrollar libremente otra propuesta, que, según fuentes de la Consellería de Infraestruturas, será una “racional desde el punto de vista del impacto, la complejidad técnica y la integración paisajística”.

Desde que se hiciese público en abril el primer diseño, que fue adelantado por LA OPINIÓN, el Ejecutivo autonómico se había escudado en que el departamento estatal se había mostrado muy estricto con las diferentes alternativas viables y que veía la glorieta elevada de 14 metros de altura como “casi la única solución”. Eso sí, la Xunta llegó a admitir en el informe de impacto ambiental que esta alternativa tendría una “afección negativa” para la zona “paisajísticamente hablando”, aunque no sería excesiva porque en la zona ya hay “infraestructuras similares”.

El diseño inicial para el nuevo acceso al Chuac recibió críticas por su diseño. El Concello de A Coruña consideró que la propuesta escogida era “la que más impacto produce sobre el paisaje urbano y el patrimonio cultural” y propuso trasladar a la zona del hospital la glorieta. La asociación vecinal Uxío Carré de Eirís y la de Oza Gaiteira Os Castros presentaron alegaciones al proyecto debido a su impacto. El grupo municipal de Marea Atlántica también presentó reclamaciones.

Ahora el Gobierno gallego se ha replanteado la configuración definitiva de los accesos al complejo hospitalario y, tras negociaciones con Transportes, ha optado por trasladar al ministerio “su disposición a hacerse con la titularidad de la AC-12, en el tramo comprendido entre el puente de A Pasaxe y el túnel de Eirís, según confirman fuentes del departamento autonómico. De este modo, ya no tendría que recibir el visto bueno estatal para desarrollar este proyecto. Previamente, el traspaso de la carretera requerirá de la aprobación de los servicios técnicos del Gobierno central, que deberán verificar que la pertenencia de este tramo a la Red de Carreteras de Interés General del Estado ya no se encuentra justificada y que existe una alternativa.

Además de la mejora en el impacto paisajístico, la Xunta asegura que también se producirá una reducción del coste, aunque todavía no se ha concretado. La nueva propuesta consiste en la construcción de una glorieta sobre la que ya existente en la entrada, pero de mayor diámetro y bajo la que discurrirán ramales directos de entrada y salida a la avenida de A Pasaxe. A llegar desde A Coruña se accedería por el túnel situado en el nivel inferior hacia el vial perimetral que bordea el centro hospitalario, en sentido de las agujas del reloj. En dirección salida de la ciudad, se entra a la AC-12 con un ramal directo desde el anillo perimetral, sin pasar por la rotonda.

La Xunta explica que “esta nueva configuración desplaza la glorieta” hacia el hospital, de tal modo que ya no se ubicará sobre la avenida. Además, indica que se evita la afección prevista en el primer proyecto a la pasarela que cruza entre el San Rafael y Servisa, “reduciendo al mínimo la afección al muro del pazo, en donde solo se tocará un pequeño tramo, que será reconstruido”.

El Ejecutivo autonómico asegura que ya ha recabado ya todos los informes necesarios en las consultas ambientales previas, pendiente de recibir únicamente el de Patrimonio Cultural. Una vez se disponga de este informe se procederá a la redacción del proyecto de trazado, que será sometido a exposición pública.

Adif no tiene noticias de la pasarela

El BNG hizo público ayer una respuesta parlamentaria del Gobierno central en la que se afirma que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) no tiene constancia del proyecto previsto por la Xunta para construir una pasarela peatonal que conecte As Xubias con la playa de Santa Cristina pese a que por el ámbito discurre el tendido ferroviario entre A Coruña y Lugo. Los nacionalistas califican de “sorprendente” que “a estas alturas la Administración central” no tenga “ningún conocimiento” de esta propuesta. Por otro lado, la formación nacionalista informó de otra respuesta parlamentaria del Gobierno gallego, en la que se afirma que no se disponen de los permisos para ejecutar el proyecto. En concreto, los de Demarcación de Costas, Dirección General de Aviación Civil y Adif.