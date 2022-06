O escritor Alberte Santos presentou no FNAC da Coruña a súa última novela, A muller de lona, na que reflexiona sobre a soidade, a tecnoloxización e as posibilidades da imaxinación.

Escolle en A muller de lona explorar o camiño da novela introspectiva, sen acción trepidante.

Si. A novela ten unha parte trepidante que é unha carreira contra o tempo. Esa carreira convive cunha serie de situacións, que son reflexións del, e das circunstancias que o rodean. A coprotagonista da novela, que é a muller de lona, xunto cos clientes, a veciñanza, a relación de parella que mantén en paralelo, con antigos compañeiros da escola de FP.

Esta muller de lona, é coprotagonista ou é interlocutora?

É unha interlocutora, unha inspiradora. É o punto dende o que Hipólito, o coprotagonista da novela, consigue argallar a súa propia ficción. É un personaxe que dialoga con el de xeito ficticio, e o vai axudando a reflexionar e a madurar algunhas das súas decisións, e o vai acompañando.

E a que conclusións chega Hipólito sobre o paso do tempo?

Non podo revelar o final, pero o que si acontece é que a historia trata de como hai tres ámbitos que asfixian a Hipólito: a tecnoloxización, a mecanización do mundo actual, e todo o que son os patróns publicitarios que tanto infllúen e determinan o noso comportamento, todas as normas que un entende que ten que cumprir para cumprir cos demais. Hipólito o que fai, fronte a todo iso, é atopar unha saída na ficción. O final non é esperado, e penso que sorprende moito.

Hipólito Foxo é traballador dun parking e pasa moito tempo só. Influíu o confinamento no interese en profundizar nas posibilidades da imaxinación para encher os ocos?

Eu creo que, probablemente, a pandemia engrandeceu o contexto no que se desenvolve Hipólito, pero, en realidade, creo que é un estatus vírico do noso tempo: a soidade, a pesar do moi acompañados que poidamos estar no noso traballo e nas nosas relacións sociais, da maneira na que nos comportamos, ás veces, sentímonos moi sós, porque o punto de autenticidade que precisamos non o atopamos máis que na nosa intimidade, de aí que Hipólito recorre, no seu propio relato, a ese diario íntimo dese paso do tempo, dese contrarreloxo que ten por diante na historia para, de verdade, pousar o que sinte e saber como está en cada momento.

Fala da presión que sofre o ser humano, moi influída pola publicidade. A que presión fai referencia?

A publicidade constrúe, codifica un ecosistema de valores, de aspiracións, de non renuncias, que fai moi difícil saírse del e que as persoas podamos tomar decisións fronte ou contra a eses valores. A publicidade, as campañas, son en xeral moi aspiracionais, tratan de construír unhas felicidades que non sempre van acompañadas das persoas, que van imitándoas.

E con respecto á tecnoloxización, aliada e inimiga, cales pensa que son os seus males?

A tecnoloxización e a mecanización do mundo é un grande aliado para moitas cousas, pero pode deixarnos atrás. A posición non é antitecnoloxización, senón tecnoloxización máis humanizada. A tecnoloxía, ou é humana, ou non ten sentido, tampouco que sexa tan determinante para as vidas das persoas. O que fai Hipólito é enfrontarse a ela, quizais dun xeito divertidamente anecdótico, pero, no fondo, el transmite a súa resistencia a esa mecanización, que na historia está representada por algúns elementos materiais que condicionan o seu futuro profesional e que, polo tanto, o condicionan a el.