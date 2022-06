Continuamos con valores baixos🥶para a época do ano. Na gráfica (correspondente a Santiago) vemos as mínimas e máximas previstas para esta semana, en comparación cos valores climáticos.



Mañá será un día moi semellante ó de hoxe, chegando unha fronte na noite do martes ó mércores pic.twitter.com/rqBDIW0u75