O Circo de Artesáns de A Coruña, 175 anos de historia

O Circo de Artesáns cumpre 175 anos e reivindica o seu pasado cunha ollada posta sempre no presente e tamén no futuro, e faino coa presentación do documental O Circo de Artesáns, o Ateneo de Galicia, porque, segundo comenta Manuel Miragaia, o responsable de Cultura da institución, a importancia desta entidade transcendía o nivel local. A estrea deste documental será o 5 de xullo, ás 20.00 horas, no teatro Colón. A gala contará tamén cunha actuación de Cántigas da Terra. A entrada é libre e gratuíta até completar a capacidade da sala. As persoas que queiran retirar o seu convite antes do 5 de xullo poderán facelo chamando ao Circo, no teléfono 981 222 976.

“Cando lles deixamos os nosos espazos ás persoas novas para desenvolver os seus proxectos, sempre pensan que lles estamos a facer un favor, pero son elas quen nolo fan a nós, porque así enchen de vida e de actividade o Circo de Artesáns”, explica o presidente da entidade, Roberto Parga, que adianta que pouco a pouco, van rehabilitando o edificio e adaptándoo ás novas necesidades. Por exemplo, a biblioteca está agora pechada para catalogar o seu material e, coa colaboración do Concello, prevé abrir logo do verán como aula de estudo “con horarios especiais”. A entidade está tamén a organizar obradoiros e prestando os seus espazos a colectivos de artistas e de mozos para que, como pasou con Ana Riego, que é a organizadora da estrea do documental, se involucren na vida da institución e para que recupere a filosofía cultural e recreativa coa que foi fundada. Lembra Miragaia que o Circo de Artesáns, desde o principio, foi unha institución recoñecida e querida na cidade, incluso se converteu en “trampolín” de varios presidentes para saltar á Alcaldía e dela saíron iniciativas como a do estudo do esperanto ou a de facer campaña para que Emilia Pardo Bazán fose admitida na Real Academia Española. Foi tamén o edificio no que se pendurou por vez primeira a bandeira galega, tal e como é actualmente, un 25 de xullo de 1921, e tamén o berce da primeira homenaxe que se lle fixo a Rosalía de Castro. Para que a produtora Nós Audiovisual puidese facer esta longametraxe, que vale de paseo non só pola historia de toda a cidade, senón tamén pola de Galicia, foron precisos meses e meses de mergullar en arquivos e en xornais antigos e tamén de descubrir pasaxes moi tristes, como que, nas actas do ano 1936 constaban como falecidos moitos dos seus socios, porque foran fusilados durante a guerra. Nesa inmersión na historia do que foi o Ateneo de Galicia, apareceu tamén unha fotografía dun crego ante unha fogueira. O que ardían eran mil libros da biblioteca do Circo de Artesáns, que o réxime consideraba que non eran axeitados, entre eles, La República, de Platón. “Todas as sociedades teñen os seus altos e os seus baixos, pero estamos moi orgullosos do noso pasado”, reivindica Parga, sabedor de que, durante o franquismo, todo aquel bulir cultural foi opacado e que o centro era dirixido por militares que só permitían bailes e unha actividade cultural moi nesgada. Son 175 anos de historia que o Circo de Artesáns quere lembrar para seguir medrando.