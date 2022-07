No hay niño hoy en día que no conozca la canción de Baby Shark; tampoco hay padre ni madre que no hayan tenido que cantarla con sus hijos en alguna fiesta infantil, en casa o en el coche. El popular tema de Pinkfong Baby Shark Kids’ Songs & Stories, un canal con más de 50 millones de suscriptores, dio a conocer esta canción en 2016 y desde entonces es raro no escucharla allí donde haya un niño. Hasta los violinistas que con frecuencia tocan en la calle Real han incluido Baby Shark en su repertorio; algún niño hasta se ha detenido ante el músico para bailar al ritmo de la conocida tonadilla infantil.