El Concello destinará 400.000 euros a subvencionar las cuotas de la Seguridad Social y de afiliación a colegios profesionales de autónomos y empresas de hasta diez empleados entre enero y julio de este año, para ayudar a paliar los efectos de la crisis del COVID. Cada autónomo o sociedad podrá recibir hasta un máximo de 2.000 euros de las ayudas, que se deben solicitar entre el 16 de agosto y el 16 de septiembre de este año por vía telemática, utilizando un formulario de declaración responsable.

La línea de ayudas, aprobada por la Junta de Gobierno Local de ayer y pactada entre el Ejecutivo municipal y Marea Atlántica, busca “promover la consolidación del tejido comercial, profesional, hostelero y en general empresarial”, y la pueden pedir todos los trabajadores por cuenta propia y empresas que se dediquen a acciones sometidas al Impuesto de Actividades Económicas, si bien no tienen por qué pagar este, si no llegan al mínimo. Tienen que estar dados de alta desde antes del 1 de enero de este año, y mantener su actividad hasta el 31 de diciembre.

Las microempresas que pidan la subvención tienen que cumplir al menos dos de las siguientes tres condiciones: que el total de sus partidas en activo no supere el millón de euros; que el importe neto anual de la cifra de negocios no sea mayor que esta cantidad; y que el número medio de trabajadores empleados no llegue a once. Los solicitantes tienen que estar al día en sus pagos con la Administración.

Esta nueva subvención continúa la línea de ayudas municipales del Plan de Reactivación Económica y Social de A Coruña (Presco), del que el Concello impulsó dos ediciones. El portavoz municipal, José Manuel Lage, señaló que las nuevas ayudas permitirán “dar un impulso a los autónomos y pequeños empresarios” , y la portavoz de Marea, María García, afirmó que será “una mano tendida” a los negocios locales.