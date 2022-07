“Tengo una deuda desde que llegué a la ciudad y quiero pagarla siendo alcalde”

Apareció y repartió besos y abrazos. Se marchó de la misma forma, entre afectos constantes, todo sonrisas, y menos nervios que al llegar. Miguel Lorenzo hizo ayer pública su precandidatura a presidir el Partido Popular de A Coruña, un proceso que tiene como fin la aspiración a la Alcaldía, reto que no quiso expresar en el arranque de su comparecencia ante los medios, pero que confirmó en los minutos siguientes, después del calentamiento. “Tengo una deuda permanente con la ciudad desde que llegué hace 37 años y quiero pagarla siendo alcalde”, proclamó.

En la Marina, junto a la sede del Puerto, con la dársena pesquera a su espalda y rodeado de medio centenar de compañeros de partido, afiliados, simpatizantes y concejales y exconcejales populares, Lorenzo, senador en la actualidad, reconoció que el paso que ahora da es “quizá el más difícil en su trayectoria en la política. “Es el culmen a mi carrera política. Siempre me gustó la vida municipal, tratar de buscar soluciones a los problemas que tiene la gente. La de concejal fue de las etapas más felices de mi vida”, comentó.

La Alcaldía es la línea de meta; la carrera empieza oficialmente ahora con la recogida de avales de los afiliados que el candidato necesita, al menos 25, hasta el día 6 de julio para presentarse al Congreso Local del PP del próximo 15, y allí, si se rubrica ese apoyo, asumir la presidencia local. Es habitual —pero no necesario— que el presidente del partido en la ciudad o en la provincia manifieste a continuación su aspiración de ser alcalde de A Coruña: Carlos Negreira lo hizo en 2011 siendo el líder provincial y Beatriz Mato, la máxima responsable local en 2019.

Miguel Lorenzo, de momento, es cauto al referirse a la Alcaldía, la mira desde lejos. “Si mi partido confía en mí para ser alcalde, yo voy a dar el paso de ser candidato. Pero que yo me vea candidato a ser alcalde no es importante. Lo importante es que los ciudadanos de A Coruña me vean como futuro alcalde de la ciudad. Siempre me ha gustado el contacto con la gente”, admitió, tras resaltar que el PP es el partido que “habla y escucha” a los vecinos porque tiene “contacto con la calle”.

¿Cómo se vería como alcalde?, se le preguntó ayer. De nuevo, prudencia. Lorenzo no quiso ni referirse a la gestión del Gobierno socialista de Inés Rey, cualquier comentario al respecto debería proceder, recalcó, de la portavoz popular en la Corporación, Rosa Gallego, una de las tres ausencias del grupo municipal en el acto. “Podría aportar muchas cosas. El contacto con la gente me ha hecho saber cuáles son sus problemas, y hay que buscarles soluciones. Quiero que entre todos consigamos que A Coruña vuelva a ser aquella ciudad que yo conocí cuando llegué hace 37 años, una ciudad referencial en Galicia y en España. Eso lo hemos perdido”, comentó. Entonces, en 1985, en A Coruña gobernaba el PSOE.

Compañeros de Miguel Lorenzo en el Gobierno local del PP (2015-2019) como Julio Flores, Mariel Padín y Carmen Hervada respaldaron la presentación del senador como aspirante a presidir el PP de A Coruña. También estuvieron los ediles actuales Roberto Coira, Antonio Deus, Roberto García, Esperanza Peñalosa y Roberto Rodríguez, así como el delegado territorial de la Xunta, Gonzalo Trenor. Vecinos y vecinas de distinta edad quisieron manifestar su cariñoso apoyo al veterano político, que en cuanto saludaba a un grupo de personas enseguida abrazaba a otras.

La Alcaldía aparece en el horizonte del abogado Miguel Lorenzo, estación que podría suceder a sus plazas como concejal de Gobierno —en el área de Servicios Sociales— y la oposición, diputado y senador del Partido Popular.