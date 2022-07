Miguel Lorenzo: “Tengo una deuda con A Coruña y quiero pagarla siendo alcalde”.

En la Marina, con la dársena pesquera a su espalda y rodeado de medio centenar de compañeros de partido, afiliados y simpatizantes con los que repartió besos y abrazos, Miguel Lorenzo ha anunciado esta mañana su candidatura a presidir el Partido Popular de A Coruña con la vista puesta en la Alcaldía. “Tengo una deuda permanente con esta ciudad desde que llegué hace 37 años, y quiero pagar esta deuda siendo alcalde. Si los ciudadanos confían en mí, pienso responderles”, proclamó Lorenzo, tras manifestar primero que su candidatura tiene como reto presidir el PP en la ciudad.

El exconcejal, exdiputado y senador popular admitió que el paso que da ahora es “quizá el más difícil” en su trayectoria en la política. “Es el culmen a mi carrera política, siempre me gustó la vida municipal, tratar de buscar soluciones a los problemas de la gente. La de concejal fue de las etapas más felices de mi vida”, comentó Lorenzo, que eludió hacer valoraciones sobre la gestión del Gobierno local socialista que lidera Inés Rey.

El proceso en el que se embarca Miguel Lorenzo arranca con el próximo 6 de julio como fecha importante. Hasta ese día debe reunir un mínimo de 25 avales de afiliados del PP para concurrir a las elecciones al Congreso Local, el 15 de julio; si de ahí sale elegido asumirá la presidencia del partido en la ciudad, cargo que habitualmente ocupa quien a continuación concurre también a las elecciones municipales.

Lorenzo destacó la “presencia en las calles” del Partido Popular. “Somos de escuchar a las personas y sobre todo de hacer”, recalcó. El senador subrayó que, por su experiencia política, quiere luchar para que la ciudad, “entre todos”, vuelva a ser “la ciudad referente del norte de España”. “Lo importante no es que me vea yo como candidato a la Alcaldía, sino que me vean los ciudadanos. Si mi partido confía en mí, yo voy a dar ese paso”.