La cantante y compositora Soleá Morente ofrece hoy, en la fundación Seoane, un concierto con motivo del Atlantic Pride (21.00 horas). En la actuación, la cantante ofrecerá su vertiente más personal con temas de su último disco, Aurora y Enrique, un homenaje a su familia dedicado a sus padres.

Visita A Coruña de nuevo. Lo hace tras recorrer, también, Oleiros y Vigo. ¿Minigira gallega?

Sí, es como si hiciese una girita por Galicia. Estuvimos en Oleiros, luego a Vigo en furgo. Me encanta vuestra tierra, sois un público genial.

Su concierto en el Noroeste Estrella Galicia 2019 fue uno de los más memorables.

Es verdad. Me hace una ilusión tremenda volver a A Coruña, siempre que vengo es un acontecimiento. Es genial, y no estoy haciendo la pelota. El público gallego es una delicia, con el que me entiendo muy bien. Eso le hace a una subirse al escenario de otra manera. El concierto lo hacemos entre el público y la banda. Yo me muevo mucho por energías. Cuando te encuentras con un público con tanto arte, tan aficionado, hay que darlo todo.

El acontecimiento, en este caso, es el Atlantic Pride. Usted es rostro habitual de las festividades del Orgullo, este año ha participado también en el de Madrid. ¿Poner su nombre en un cartel de festejos LGBT es ya una forma per se de hacer activismo?

Sí, por supuesto. Participo, como dices, en el Orgullo de Madrid, donde colaboro con Eduardo Casanova cantando Volver, una versión del tango de Gardel. Siempre que me llamen para formar parte de una reivindicación por la igualdad o por los derechos humanos, ahí estaré. Es una declaración de intenciones, y muy orgullosa, valga la redundancia, de formar parte.

Actúa en el Atlantic Pride el día en el que se cumple un año del asesinato de Samuel, un hecho que conmocionó a la ciudad. ¿Cómo lo vivieron fuera de A Coruña?

Muy triste y con mucha impotencia, que sigan sucediendo ese tipo de catástrofes a día de hoy es terrible. Se vive desde la tristeza y la rabia de que ocurran este tipo de cosas. Fue muy desagradable, y al mismo tiempo te da fuerza para seguir luchando por una sociedad más favorable ala evolución del ser humano. Por nosotros, por los que vienen y por los que se han ido. Todo ser humano tiene la obligación de vivir con cierto compromiso, y el artista, que somos portavoces de la sensibilidad humana, tenemos el compromiso de escenificar estos valores.

Usted viene del mundo del flamenco. Hasta hace poco, y afortunadamente, cada vez menos, pesaba sobre el género el tópico de homófobo y machista. ¿Qué piensa?

Creo que sigue existiendo, tanto en el mundo del flamenco como en otros género musicales todavía queda mucho trabajo por hacer para que podamos vivir de una forma más desahogada, sin tantos prejuicios ni sin tanto miedo, sin que cueste tanto esfuerzo sobrevivir. No solo en el mundo del flamenco, sino en otros géneros sigue siendo necesario avanzar, seguir luchando y vivir en una sociedad igualitaria, donde una pueda vivir tranquila, dedicándose a las cosas necesarias y hacerle caso a la intuición, a la sensibilidad, disfrutar de la vida, que se pasa muy rápido. Hace un mes he perdido a mi abuela, y esto te hace pensar que estamos en la vida y en la tierra por un tiempo, y pasárnoslo luchando por cosas que nos pertenecen, y que son obvias y fáciles de entender, es absurdo.

Habla ahora de su abuela. En el concierto de la Seoane cantará temas de su disco Aurora y Enrique, en el que rinde tributo a sus raíces y a su familia.

Este disco lo empecé a crear en el confinamiento. Me pilló en casa de mi madre, en Granada, porque ya no pude volver a Madrid cuando fui a visitarla. Ahí me quedé no sé cuantas veces. Estaba mi madre y mi abuela, y afortunadamente. No puedo estar más agradecida de haber podido vivir esos momentos con ellas. Si algo bueno tuvo esa época tan difícil es que algunos pudimos disfrutar un poco más de tiempo con los seres queridos y con la familia. Mi abuela y mi madre, tantas horas muertas, recordaban cuando conoció a mi padre, la abuela cuando conoció al abuelo, y todas sus historias me llenaron de amor e inspiración, y me hicieron darme cuenta de lo que era importante para mí de verdad: el amor, el amor sano. Empecé a escribir tranquilamente, no esperaba ni hacer un disco, y fueron surgiendo esas canciones desde ahí, desde lo que para mí era lo importante, el amor de verdad. Cantaré canciones de Aurora y Enrique, y algunas de Ole Lorelei, de Lo que te falta, pero básicamente del último, que es un disco muy importante para mí. Todas son mis pequeñas criaturas, y a todos los quiero un montón, pero Aurora y Enrique es mi ojito derecho.

El resto son grandes discos, pero Aurora y Enrique está íntegramente compuesto por usted. ¿Es su trabajo más personal?

Sí. No sé qué ocurrirá después de este disco, pero este me ha sorprendido, porque empecé a trabajar en él y no pensaba ni que iba a ser un disco. Escribía, me inspiraba en un libro, en una película, las historias de mi madre y abuela, la fotografía... fue un collage que iba construyendo poco a poco, desde el amor. No me atrevía a publicar un disco escrito por mí, y sucedió y me trajo muchísimas alegrías. Fue un punto de inflexión, porque no me atrevía a componer una canción, y al final he compuesto un disco. Voy a los bolos y hay gente maravillosa que se sabe mis canciones. No hay mayor satisfacción que esta sensación, que a la gente le guste algo que ha salido de mis entrañas, y esto está ocurriendo, sobre todo, con Aurora y Enrique.

El público se impregna de eso tan suyo que ha plasmado en el disco.

Sí, es verdad. El alma no engaña. En esas canciones va todo mi corazón y mi pudor, ha sido como abrirme en canal. En la portada están mis padres, es una foto que teníamos en el álbum familiar en la que mi padre le canta a mi madre. Hicieron un gran equipo, en la vida y en el arte. Canto desde un lugar desde el que nunca he cantado, y se abre para mí un camino nuevo, de creer en mí misma un poco más que antes. Lanzo el mensaje de no tener miedo a ser uno mismo, a cantar lo que llevamos dentro.