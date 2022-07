¡Prohibido molestar al chorlitejo patinegro!

Carballo cuenta con seis kilómetros de playa. Tres de sus arenales tienen bandera azul, Baldaio-Saíñas, Pedra do Sal y Razo, así que, están provistas de todo tipo de servicios, desde socorristas a duchas y aparcamiento gratuito. A Pedra do Sal y Razo, incluso, se puede ir en transporte público. En el Concello destacan que son playas de mar abierto en las que siempre hay que tener precaución a la hora de bañarse, aunque eso hace también que sean estupendas para la práctica del surf. Quienes se aventuren a ir a las calas que hay entre Baldaio y Razo deben saber que su presencia no es bienvenida, ya que ahí anida el chorlitejo patinegro —píllara das dunas—, que es una especie amenazada, así que, no se permite ir con perros y se recomienda que no se les moleste, sobre todo, de marzo a julio, que es su época reproductiva, además, hay otras calas, como Arnela o Leira, aunque carecen de socorristas, por lo que no es recomendable para familias con niños.