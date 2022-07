Jorge Drexler, James Rhodes, M Ward y Morgan, cabezas de cartel de Noites do Porto

El puerto volverá a llenarse de música a finales de octubre. La segunda edición de Noites de Porto presentó ayer el cartel con los artistas principales que ofrecerán su talento musical al público, con Jorge Drexler, Morgan, M Ward, James Rhodes y FERNANDOCOSTA como reclamo. En esta ocasión, el festival de otoño aumenta su duración y su programación, a la que todavía le faltan por concretar algunos músicos de talla internacional. El ciclo pretende superar los resultados de calidad y cantidad de su primera edición. La diversidad de estilos será el punto más significativo del cartel. En el acto de presentación participaron la alcaldesa, Inés Rey, el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor, Ramón de Meer, manager de Estrella Galicia y Héctor César Marcos, de la productora Masgalicia, que organiza el festival.

Talento nacional

Hay cinco cabezas de cartel confirmados, dos de ellos españoles. El primero en actuar en las instalaciones portuarias será el grupo Morgan. Los madrileños abrirán el festival con su sonido rock y soul. Presentarán los temas de su último disco, The river and the stone. El bagaje de este grupo en la ciudad es muy positivo. Llenaron el teatro Colón en su última actuación en A Coruña. El segundo día será para FERNANDOCOSTA. El artista urbano de Ibiza es un referente actual en su estilo musical en España con millones de visualizaciones de sus videoclips en internet. Actualmente presenta su nuevo trabajo, Tiritando. La de Noites do Porto será su única actuación prevista en Galicia. Toma el relevo del estilo urbano en el festival, que el año pasado estuvo representado a través de Bad Gyal.

Artistas internacionales

El fin de semana llega el protagonismo más internacional. El uruguayo Jorge Drexler actúa el sábado. En su trayectoria ganó un Oscar a la mejor canción en 2005. Cuenta en su carrera con catorce álbumes y más nominaciones a premios internacionales de música como los Grammy. Aprovechará el concierto en A Coruña para presentar Tinta y Tiempo, el disco que lanzó al mercado este año. Estrenará también un nuevo set de su repertorio de canciones en la que será su única parada en Galicia esta temporada. El estilo clásico llega de la mano de James Rhodes el domingo. El pianista británico dará un recital con un nuevo repertorio de temas. El festival llegará a su fin con el concierto de M. Ward. El artista estadounidense suma millones de escuchas en sus canciones en plataformas musicales. Traerá los sonidos del indie y el country alternativo junto con su estilo puro norteamericano para cerrar el ciclo de conciertos en la sala Garufa, no en Batería. Aun faltan artistas por confirmar en la jornada inaugural y se añadirán más en el resto de fechas.

¿Cuándo hay conciertos?

La música en el puerto escapa a la temporada de los festivales. Volverá a celebrarse en otoño, en el mes de octubre. Serán en total seis jornadas entre el jueves 20 y el miércoles, día 26. Los conciertos serán consecutivos desde el miércoles hasta el domingo. El día de inicio del festival se preparan más conciertos y actividades El 26 será la última actuación de Noites do Porto, a cargo de M. Ward. Este concierto se separa de los anteriores por motivos de agenda a la hora de cuadrar una fecha compatible dentro de la gira internacional del artista.

¿Dónde serán los conciertos?

El festival se expande en su segunda edición hacia otros rincones de la ciudad. De los seis días de música, cuatro se celebrarán en las instalaciones portuarias. El escenario se desplazará con respeto a su localización en la edición el año pasado. En esta ocasión, utilizarán las instalaciones que ocupó la exposición fotográfica de Peter Lindbergh, situada en el muelle de Batería. Los otros dos conciertos, el de apertura el miércoles 19 y el último, el día 26, saldrán de la fachada marítima de la ciudad y se trasladarán al Garufa Club. La primera jornada todavía tiene que detallar su cartel, mientras que la última será el concierto de M. Ward en la sala coruñesa.

Venta de entradas

Este viernes, 8 de julio, se podrán a la venta las entradas para Noites do Porto. No habrá abonos para todos los conciertos debido a los estilos tan diferentes que presentan los artistas entre sí. El coste variará en función de cada concierto. Dos de las actuaciones serán para público sentado. El precio del asiento variará entre los 20 y los 45 euros. Para el resto de bolos, el público tendrá que estar de pie. Las entradas costarán entre 18 y 25 euros, dependiendo del artista. Se venderán en Ataquilla y en el sitio web del festival.