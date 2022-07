Rosalía ofrecerá un concierto en A Coruña el día 29 de este mes dentro de la gira Motomami World Tour, que arranca este jueves 6 de julio en Almería. La artista, una de las más influyentes en el panorama musical actual, ha elegido la capital almeriense para dar el pistoletazo de salida a su recorrido por las principales ciudades españolas y capitales mundiales.

La catalana vuelve a los escenarios en una gira con más de 45 conciertos alrededor del mundo. En su repertorio, los temas de su último álbum, Motomami, con éxitos como Saoko o Candy, y seguir aumentando su éxito entre los jóvenes. Rosalía es "la favorita de la Generación Z, según se desprende de un análisis llevado a cabo por Ron Barceló junto a la plataforma musical Spotify en el marco de la experiencia Desalia, que ha celebrado su 15 aniversario hace unas semanas en República Dominicana", destacan los promotores. Ambas firmas han unido fuerzas en una iniciativa con el objetivo de conocer los gustos musicales de los jóvenes de la generación Z. Así, se han podido extraer datos sobre las canciones, artistas y géneros musicales favoritos de los jóvenes españoles.

Rosalía, la artista que arrasa en España

Desde que lanzara hace unas semanas su álbum más personal y experimental, Rosalía sigue en lo más alto de las principales listas. El estudio sitúaa Rosalía como la reina entre la generación Z, seguida por Danny Ocean y Aitana.

En cuanto a géneros musicales, el estudio revela que los jóvenes españoles "no son de rock, son más de perreo". El trap latino arrasa entre los usuarios, seguido a bastante distancia del pop español y el género latino. Completan el top 5 el pop y las canciones urbanas.

Cuatro canciones de Motomami, en el top 10

La canción que más triunfa entre los 39.000 usuarios analizados es 'Fuera del Mercado', de Danny Ocean, éxito viral de esta primavera en Tik Tok y que seguirá sonando con fuerza este verano. Le siguen muy de cerca 'Candy' de Rosalía, quien logra colar hasta cuatro canciones de su disco "Motomami" entre las más escuchadas. En tercera posición aparece 'En el coche' de Aitana, seguida de 'Plan A' de Paulo Londra y el 'Pantysito' de Alejo. Cierran la lista de canciones más escuchadas 'As it was' de Harry Styles, tres temas más del álbum 'Motomami' de Rosalía -Saoko, 'Bizcochito' y la 'Combi Versace'- y el 'Rumbatón' de uno de los precursores del regaaeton, Daddy Yankee.

Más de 39.000 listas de reproducción analizadas

En total, se han analizado las listas de reproducción en Spotify de más de 39.000 usuarios únicos, de las 114.000 participaciones registradas entre el 31 de marzo al 2 de mayo. La mayoría tenían una edad comprendida entre los 18 y 24 años, siendo la media de edad 21 años.

Estos resultados responden a un análisis de datos obtenidos de la mecánica principal diseñada por la agencia creativa Social Mood para obtener invitaciones al 15 Aniversario de Desalia. A través de una web, los usuarios tuvieron que demostrar que eran dignos candidatos para vivir en primera persona a Desalia 2022. Tras acceder a su cuenta de Spotify, un algoritmo analizaba sus listas de reproducción más habituales y el grado de coincidencia que presentaban con el espíritu "Vive Ahora" y con Desalia. ¿Y cómo es un buen "viveahorista"? El joven disfrutón, el que celebra cada instante con intensidad, quien se entrega a la música y quiere entrar a formar parte de una familia inmensa, la familia "barcelover".