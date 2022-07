Defensa saca por tercera vez a subasta su solar de Adelaida Muro y vende un bajo de la calle Torre

El solar del Ministerio de Defensa en la calle Adelaida Muro, en Monte Alto, vuelve a subasta. La parcela, de la que no hay constancia de uso en décadas, figura en la lista de 29 propiedades del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied) en distintas provincias que sacará a puja pública “con proposición económica al alza”, según informa una resolución de la entidad estatal publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado. El precio con el que este solar de 374 metros cuadrados sale a subasta es de 987.630 euros, que se reduce a 888.867 euros en la segunda instancia de la puja.

El Invied expone en subasta la parcela de Adelaida Muro a los dos años y medio de que se cerrase sin éxito el proceso iniciado para su venta directa, que sucedió a su vez a otros dos intentos frustrados de puja porque ningún interesado ofreció propuesta alguna por el terreno. Esta tercera ocasión de ser adquirido rebaja el precio de licitación respecto a los procesos anteriores —1,6 millones la primera vez y 1,4 la segunda, además de 1,1 millones para la adquisición directa— y se pone en marcha después de que el Invied consiguiese vender este año otras tres propiedades que tiene en A Coruña y carecen de uso militar: tres locales comerciales en la calle José Luis Pérez Cepeda, la avenida del Ejército y, el más reciente, en la calle de la Torre, un bajo en los números 88-96 que estaba a la venta a un precio de 176.724 euros.

El solar de Adelaida Muro aún no aparece en la sección de subastas en curso de la página web del Invied, apartado al que volvería después del proceso fallido de venta directa. El instituto respondía a este periódico en febrero de 2020 que evaluaría qué hacer con la parcela tras no haber encontrado comprador y que, mientras, la mantendría para “fines propios”. El lugar, por el que la plataforma cívica Defensa do Común ha reclamado su cesión gratuita al Concello para usos sociales, ha continuado sin utilización, como en las últimas décadas, hasta que el Invied, según la resolución publicada en el BOE, ha decidido devolverla al mercado.

En la sección de ventas, el bajo comercial de la calle de la Torre, de 304 metros cuadrados, figura como la “venta realizada” más reciente. Forma parte del conjunto inmobiliario formado por los portales 88-96 de la calle Torre y el portal número de la calle Cabo Ponte Anido. “Es un local que tiene la planta con la distribución de su último uso, una floristeria. Todas las fachadas se encuentran acristaladas con grandes ventanales y carpintería de aluminio”, describe la ficha del Invied.

Antes de la venta de este bajo de Monte Alto, el órgano de Defensa hizo caja al desprenderse de otras dos propiedades que también habían sido subastadas dos veces y no recibieron ofertas: los locales de la avenida del Ejército y de la calle José Luis Pérez Cepeda fueron tasados inicialmente de forma conjunta en casi 408.000 euros, valor que se rebajó a 367.000 euros en la segunda tasación.

Otros bienes en A Coruña que el Invied también ha sacado a subasta o, después, ha puesto en venta son las dos parcelas de A Maestranza que la constructora vasca Lipromo adquirió tras pujas fallidas, donde proyecta la edificación de más de 150 viviendas en dos bloques.

La resolución del Invied publicada ayer en el BOE incluye otra propiedad de Defensa en la ciudad a subasta, un “resto antiguo” del cuartel de San Amaro, una instalación que desapareció hace años y dio paso al edificio que, entre otros departamentos, tiene las oficinas municipales de Urbanismo, en la plaza Indalecio Prieto. Se pide por ella en primera puja 31.516 euros y en segunda, 28.364.

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local aprobó ayer el personamiento del Concello en un recurso promovido precisamente por el Invied contra la desestimación de una reclamación interpuesta contra las resoluciones desestimatorias de los recursos de reposición relativos a las liquidaciones del IBI de los ejercicios 2015 y 2016.