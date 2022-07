El británico James Blunt abrirá las fiestas con un concierto gratis el 1 de agosto en María Pita

El artista británico James Blunt será el encargado de iluminar con su sonido de rock ligero la plaza de María Pita en el inicio de las fiestas patronales. El concierto, organizado por el Concello con el apoyo económico de la Xunta a través de Xacobeo 21-22, se celebrará el 1 de agosto a las 22.00 horas, justo después de la lectura del pregón. Será la primera de las actuaciones de carácter gratuito que se celebrarán en la plaza durante todo el mes.

El cantante inglés, de gira por Europa, interpretará algunas de las canciones más famosas de su repertorio, como la exitosa You’re Beautiful, Bonfire Heart, Goodbye My Lover o Heart to Heart. El del próximo día 1 será el segundo y último concierto que ofrezca en España durante su gira de este verano. Actúa el día anterior en Gijón y cuatro días después continúa en Italia.

James Blunt saltó a la escena musical en 2004 con el disco Back to Bedlam, del que destacaron muchas de sus canciones más icónicas: You’re Beautiful en especial, Goodbye My Lover o Wisemen. Después de casi dos décadas de carrera musical, lanzó el año pasado el álbum The Stars Beneath My Feet (2004-2021), en el que recopiló algunos de los temas más representativos de sus 15 años sobre los escenarios. En la actualidad suma más de nueve millones de oyentes mensuales en plataformas digitales de música como Spotify.

Antes de iniciar su trayectoria musical, el cantante hizo carrera militar en Reino Unido. Estuvo seis años en el ejército, concretamente en los Life Guards o Guardias de la Vida. En 1999 formó parte de las misiones de paz de la OTAN en la guerra de Kosovo. En medio del conflicto llevó una guitarra, con la que entretenía a sus compañeros de regimiento y también a los civiles a los que protegían. Durante su estancia en los Balcanes incluso compuso una de las canciones que sacó en su primer álbum, bajo el título de No bravery.

En el ejército británico llegó a tener el rango de capitán. El propio Blunt comentó años después su implicación en una decisión militar que evitó una posible Tercera Guerra Mundial durante el conflicto serbio-kosovar. Su superior en el ejército británico en la misión, se negó a tomar el aeropuerto internacional de Pristina, bajo el control de tropas rusas, como le había ordenado el comandante de Estados Unidos. Blunt declaró años después que se hubiese negado de cualquier manera a obedecer una orden de ataque que finalmente no se produjo.

El programa de conciertos en María Pita continuará durante el mes de agosto. Luis Fonsi será uno de los platos fuertes de las celebraciones. El artista puertorriqueño firmante de Despacito actuará el día 15, también gratis. Será en el mismo horario que el concierto de James Blunt, a las 22.00. Antes, el día 8 también está previsto el concierto de la banda escocesa Texas.

Otros conciertos próximos promovidos por el Concello y la Xunta en la ciudad dentro de la programación del Xacobeo son los de Rosalía, el 29 de julio en el Coliseum, y de Simple Minds en el mismo escenario dos días antes, dentro del ciclo Xacobeo Importa.