La Sareb propone ceder al Concello la octava parte de los pisos que dice poseer en la ciudad

Las cinco viviendas que la Sareb asegura haber ofertado el pasado martes al Concello, propuesta que fue adelantada por LA OPINIÓN, para que las destine al alquiler social son solo la octava parte de las que posee en la ciudad, según los datos que figuran en su página web. Además de los 38 pisos construidos que aparecen en ese registro, aparecen también 235 que están en proyecto o en construcción cuyo destino es la venta para costear la deuda adquirida a las entidades financieras, además de 85 anejos, 74 solares y 20 locales comerciales.

La posesión de esas viviendas no implica además que sean aptas para su cesión, ya que la Sareb insiste siempre en que la situación jurídica de estas propiedades es diferente. La sociedad no aporta además datos del emplazamiento de los pisos ofrecidos al Concello.

El Gobierno local, que evita reconocer que se le realizó la oferta de las cinco viviendas, no ceja sin embargo en su exigencia a la Sareb de que le ceda pisos de su propiedad, y aseguró este jueves en el pleno municipal que la sociedad estatal posee 359 inmuebles en A Coruña. Fuentes municipales explicaron que la mayoría de esas propiedades son residenciales y que los datos proceden de los servicios tributarios.

“No nos vale cualquier compromiso”, advirtió el portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, sobre la reclamación a la Sareb para que le ceda viviendas, a lo que añadió que el Ejecutivo municipal “no va a dejar de exigirlas”. Lage no hizo además mención a la propuesta que la sociedad estatal asegura que le realizó el pasado martes.

La portavoz del Partido Popular, Rosa Gallego, manifestó durante la sesión que la entidad estatal “tiene viviendas para cederlas hoy mismo” , por lo que responsabilizó al Gobierno local de que no haya formalizado uno de los acuerdos que ya ha suscrito con otros ayuntamientos para disponer de esos pisos y dedicarlos a alquiler social.

Marea Atlántica, a través del concejal Iago Martínez, calificó de “vodevil” la disputa entre Concello y Sareb acerca de esta cuestión y reclamó al concejal de Urbanismo, Francisco Dinís Díaz, que la aclarase, aunque evitó pronunciarse. El Gobierno local hizo público un comunicado el martes en el que exigía a la Sareb que le facilitase viviendas de su propiedad en la ciudad y le recriminaba que siempre negase disponer de ellas pese a que tenía constancia de que sí las posee.

La entidad aseguró a este periódico que poco antes de que se enviase ese comunicado, se había celebrado una reunión con los responsables municipales en la que se les planteó la posibilidad de cederles cinco viviendas. Los desencuentros con la Sareb comenzaron con el edificio de la promotora Epamar en Palavea, de la que la sociedad estatal era la propietaria del préstamo mediante el que se construyó. En marzo, el Gobierno local informó que las 55 viviendas no podían ser cedidas porque la Sareb había vendido el préstamo a una empresa, aunque la entidad lo negó posteriormente y el Registro de la Propiedad confirmó que el edificio continuaba a su nombre.

La petición de aclaraciones sobre esta polémica fue efectuada en el pleno durante una pregunta de Marea Atlántica sobre su acuerdo con el PSOE sobre vivienda, en la que le afeó que no haya convocado los concursos para adquirir viviendas y bajos comerciales, que no haya iniciado promociones públicas ni regulado los pisos turísticos. Iago Martínez recriminó también que no se cediera el uso de suelo a cooperativas y no se elaborase el plan de vivienda comprometido.

Díaz recordó que ya se licitó la reforma del edificio municipal de Marqués de Pontejos y que se ultima el proyecto del que se construirá en Xuxán, así como que se trabaja en el diseño de los concursos para adquirir viviendas y locales. Acusó además a la Xunta de dedicar solo el 2% de su presupuesto de vivienda al alquiler social.

Más recursos para la actividad cultural

El pleno del Concello aprobó este jueves el destino de 822.000 euros procedentes del remanente líquido de tesorería del año pasado a incrementar el presupuesto del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), organismo encargado de gestionar la actividad cultural. La mayor parte de esa cantidad, 700.000 euros, se dedicará a la contratación de actuaciones culturales, mientras que el resto irá destinado a financiar la adquisición de equipamiento para las instalaciones municipales dedicadas a albergar espectáculos. Todos los grupos políticos votaron a favor de la iniciativa, a excepción del Partido Popular, que se abstuvo. La oposición recriminó al Gobierno local que aún se desconozca el programa de las fiestas de María Pita y del Noroeste Pop Rock, a lo que el portavoz socialista, José Manuel Lage, respondió que el primero se hará público mañana, mientras que el del festival se dará a conocer en los próximos días. Entre los artistas que actuarán en las Fiestas de María Pita A Coruña 2022 figura el británico James Blunt, quien ofrecerá un concierto gratuito en la plaza de María Pita el 1 de agosto gracias al patrocinio autonómico de esta actuación a través del Xacobeo, tal como adelantó LA OPINIÓN. La banda escocesa Texas tocará también en María Pita de forma gratuita el día 8, mientras que el artista de Puerto Rico Luis Fonsi, lo hará el día 15, igualmente sin coste para el público.