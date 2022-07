“Hay edificios de vivienda nueva terminados desde hace unos meses que están tardando en entregarse. En algunos casos, propietarios y empresas constructoras están desesperándose”. Advierten de esta situación fuentes del sector inmobiliario de la ciudad, molestas por el motivo de estos retrasos, que se producen sobre todo en A Coruña y en Oleiros: Naturgy aún no ha dado el alta de los suministros en las edificaciones, denuncian, y por ello los dueños no disponen de las licencias de primera ocupación —ni de las llaves—para empezar a vivir.

Metrovacesa es una de las constructoras afectadas y, por tanto, los clientes que adquirieron pisos en sus promociones. Ocurre con los futuros residentes de Xardíns da Gaiteira, el bloque de casi 70 pisos cuya obra comenzó en febrero de 2019 y finalizó en marzo de 2022, por lo que esperan desde hace más de tres meses para tener suministro eléctrico. “A mí este retraso me afecta en tres aspectos: he tenido que renegociar los intereses de la hipoteca del piso; los muebles que tenía comprados están aún en depósito, pero si tardas más tiempo en recogerlos te cobran; y he acordado una prolongación de mi alquiler mientras no me traslado a mi propia casa”, relata un joven coruñés que compró una vivienda en este inmueble de A Gaiteira en 2021.

“Este es mi caso, pero conozco otras situaciones, como propietarios que ya han vendido los pisos en los que vivían antes de venirse aquí porque contaban con instalarse hace dos meses; o gente que ha tenido que volver una temporada a casa de sus padres”, añade el joven.

Los afectados apuntan a Naturgy como responsable de la tardanza en disponer de sus viviendas y señalan que la empresa no ha llevado a cabo los procedimientos técnicos en el edificio de A Gaiteira, entre otras razones, por escasez de personal. Fuentes de la compañía niegan que existan retrasos

“Los plazos son los habituales y la tramitación también. Esperamos la autorización de Industria. Cuando se hace la transmisión de la titularidad de la promotora a los propietarios, hay que pedir a la Xunta el permiso para la explotación, y cuando se obtiene es cuando se proporcionan los suministros”, explica Naturgy. La Consellería de Industria, preguntada por este periódico, informa de que “está pendiente que UFD [la distribuidora de electricidad del Grupo Naturgy] solicite la autorización de la explotación”.

Otras fuentes inmobiliarias señalan que “no es habitual” que pasen más de dos semanas desde que se termina la construcción del inmueble hasta que se activan los suministros, por lo que los más de tres meses desde el fin de la obra en A Gaiteira son una circunstancia inusual.